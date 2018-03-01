Картина Пикассо ушла тогах Sotheby's почти за 50 миллионов фунтов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Картина Пабло Пикассо "Женщина в берете и клетчатом платье (Мария Тереза Вальтер)" продана на торгах Sotheby's в Лондоне за 49,8 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукционного дома.

Торги состоялись в среду вечером. На картине, написанной в 1937 году, изображена муза и возлюбленная художника — Мария Тереза Вальтер.

Как сообщается на сайте аукционного дома, произведение "относится к продуктивному периоду в карьере художника, когда его отношения с Марией Терезой Вальтер были осложнены его влюбленностью в (французскую художницу — ред.) Дору Маар, это послужило толчком к созданию потока портретов обеих его возлюбленных".

Как пишет издание Evening Standard , до этого момента картина еще не выставлялась на продажу и была частью частной коллекции.

По словам одного из представителей Sotheby's Томаса Бомпарда, эта картина является "одним их величайших портретов Пикассо, появившихся на рынке в последние годы".

Ранее сообщалось, что в ходе вечерних аукционов Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма" и "Искусство сюрреализма", прошедших на днях в Лондоне, топ-лотом торгов стала картина Пабло Пикассо. Анонимный покупатель оценил картину "Мушкетер и сидящая обнаженная" в 13,7 миллиона фунтов (19,1 миллиона долларов США).