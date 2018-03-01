Музей А.С. Пушкина откроет выставку "Музы и чины"

Посетитель в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Архивное фото

Посетитель в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке представляет выставочный проект "Музы и чины. Русские писатели на службе Государству", рассказывающий о том, кем и как служили в ХIХ веке известные российские литераторы.

Вернисаж состоится 1 марта. Для широкого зрителя выставка будет открыта со 2 марта по 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Новый выставочный проект Музея Пушкина посвящен русским писателям и поэтам ХVIII-ХIХ веков, служащих не только искусству, но и Государству Российскому.

Среди героев выставки "Музы и чины. Русские писатели на службе Государству" литераторы пушкинской эпохи и писатели последующих поколений. Старшие современники Пушкина представлены Державиным, Дмитриевым, Шишковым, современниками поэта — Жуковским, Вяземским, Баратынским, Гоголем. В экспозиции пойдет рассказ о государственной службе Герцена, Тургенева, Фета, Тютчева.

Выставка состоит из нескольких разделов, посвященных литераторам, которые в разные годы занимали должности губернаторов, сенаторов, министров, писателям — военным, дипломатам, преподавателям, врачам. Экспозиция знакомит не только с биографией и творчеством автора, но и дает картину жизни этого времени.

Сопровождающие экспозицию высказывания пушкинских современников, дают представление об отношении к службе в ХVIII-ХIХ веках и объясняют многие социальные и культурные явления эпохи.

В каждом разделе экспозиции представлены портреты самих писателей и их современников, сослуживцев и начальников, литературных сподвижников и противников.

В рамках выставки можно будет увидеть редкие издания и архивные документы: послужные и формулярные списки русских литераторов, "клятвенные обещания", которые они подписывали при поступлении на службу и их прошения об отставке.

На выставке будут представлены и личные вещи: министерский портфель Державина, очки Вяземского, печать Гоголя и другие.

В создании выставочного проекта вместе с Музеем Пушкина участвовали ведущие музеи и архивы Москвы: Исторический музей, Музей истории российской литературы им. Даля, Музей Л.Н. Толстого, Госархив РФ, Архив внешней политики Российской Империи МИД РФ, Государственный архив древних актов и литературы и искусства РФ.