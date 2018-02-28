В США умер продюсер фильмов про Бэтмена

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В США на 105-м году жизни скончался известный деятель американской киноиндустрии Бенджамин Мельникер. Об этом сообщил сценарист и продюсер Майкл Услан.

"С грустью сообщаю вам о том, что из жизни ушел мой напарник по фильмам о Бэтмене, легендарный Бенджамин Мельникер (1913-2018)", — написал Услан на своей странице в Facebook.

Мельникер был продюсером почти всех картин о Бэтмене, включая фильмы "Бэтмен", "Бэтмен навсегда", "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Кроме того, он работал над такими лентами, как "Константин: Повелитель тьмы", "Сокровище нации", "Лига справедливости".