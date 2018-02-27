Walt Disney инвестирует два млрд евро в парижский Disneyland

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Walt Disney Company объявила о многолетнем плане по расширению парижского Disneyland, инвестиции оцениваются в 2 миллиарда евро, говорится в релизе компании.

Новый план расширения будет включать преобразование парка Walt Disney Studios, также будут добавлены три новые территории, посвященные вселенным Marvel, "Звездные войны" и мультфильму "Холодное сердце". Помимо этого будут добавлены новые аттракционы и развлекательные программы.

План многолетнего развития будет проходить в несколько фаз с 2021 года, что значительно расширит парк Walt Disney Studios. Компания также упоминает о создании нового озера, которое объединит три новые территории.

"Мы очень рады по поводу будущего Disneyland в Париже, и мы продолжаем инвестировать в его долгосрочный успех. Этот комплекс уже является лидером по туристическим посещениям в Европе", — приводятся в сообщении слова главы компании Роберта Айгера (Robert A. Iger).

Парижский Disneyland с 1992 года привлек более 320 миллионов посетителей, он приносит 6,2% от доходов туристической отрасли Франции, отмечает компания. Парк по-прежнему остается значимым фактором экономического и социального развития, его штат составляет более 16 тысяч человек, представляющие более 100 национальностей.

Американская The Walt Disney Company была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений. Дочерняя структура The Walt Disney в России, "Уолт Дисней Компани СНГ", основана в 2006 году. В РФ и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов, лицензирование потребительских товаров и ряд других направлений.