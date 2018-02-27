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Культура

Мединский рассказал, почему вдвойне рад успеху "Довлатова"

21:4727.02.2018
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© Apple Film Productions (2018) Кадр из фильма ДовлатовКадр из фильма Довлатов
© Apple Film Productions (2018)

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский признался, что вдвойне рад успеху фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов", так как картина рождалась у него на глазах, и выразил уверенность, что "Серебряный медведь" Берлинале – лишь первая в череде наград картины.

Главная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка Золотой медведь. Архивное фото
© AP Photo / Axel Schmidt
Кому достались медведи: на Берлинале объявили победителей

Во вторник в Москве прошла премьера драмы Алексея Германа-младшего "Довлатов", которая охватывает несколько дней из жизни русского писателя Сергея Довлатова в начале 70-х. Картина получила "Серебряного медведя" Берлинале за выдающийся художественный вклад.

"Вы знаете, я радуюсь любому успеху российского кино, радуюсь просто как ребенок иногда, и кассовому, и фестивальному, и профессиональному, но успеху этого фильма я радуюсь вдвойне. Во-первых, потому что рождение этого фильма проходило у меня на глазах, во-вторых, он не просто ворвался на площадки европейских фестивалей, но и был сделан при поддержке министерства культуры, что тоже приятно", — сказал Мединский перед показом картины.

Он отметил, что за последние годы немало российских фильмов, созданных при поддержке Минкультуры, отмечены международными призами – и "Аритмия", и "Зоология", и "Класс коррекции", и "14+", "Рай".

Режиссер Алексей Герман-младший с наградой, присужденной газетой Berliner Morgenpost фильму Довлатов на Берлинском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Довлатов" получил приз газеты Berliner Morgenpost на Берлинале
"Ну, и "Довлатов" в этой замечательной плеяде фильмов. Я уверен, что это была только первая награда, их будет много. Я вам этого от всего сердца желаю", — добавил Мединский.

В свою очередь Герман-младший заметил, что подготовка к съемкам ленты проходила сложно – приходилось долго искать артистов и партнеров.

"Сейчас такой странный момент, потому что его впервые увидят в России. В Сербии он прошел вчера, кстати, там было две тысячи человек в зале", — заметил режиссер.

Берлинале-2018: танцы Мюррея с медведем и серебряный "Довлатов"
© REUTERS / Hannibal HanschkeБерлинский международный кинофестиваль проходил в столице Германии с 15 по 25 февраля.Актер Билл Мюррей на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Берлинский международный кинофестиваль проходил в столице Германии с 15 по 25 февраля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХудожник-постановщик фильма "Довлатов" Елена Окопная получила "Серебряного медведя" Берлинале.Художник по костюмам Елена Окопная, получившая Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за работу над фильмом российского режиссера Алексея Германа-младшего Довлатов, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художник-постановщик фильма "Довлатов" Елена Окопная получила "Серебряного медведя" Берлинале.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ жюри 68-го кинофестиваля входили режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски и актриса Сесиль де Франс.Жюри 68-го Берлинского международного кинофестиваля режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски, актриса Сесиль де Франс (слева направо) на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В жюри 68-го кинофестиваля входили режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски и актриса Сесиль де Франс.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия "Берлинале - 2018".Актриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия "Берлинале - 2018".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный приз нынешнего киносмотра получила румынская картина "Не трогай меня", в которой герои исследуют собственную сексуальность, пытаясь таким образом лучше понять себя.Режиссер Адина Пинтилие (слева), получившая Золотого медведя Берлинского кинофестиваля за работу над фильмом Не прикасайся, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный приз нынешнего киносмотра получила румынская картина "Не трогай меня", в которой герои исследуют собственную сексуальность, пытаясь таким образом лучше понять себя.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДля румынки Адины Пинтилие, получившей "Золотого медведя", работа над фильмом "Не прикасайся" была режиссерским дебютом.Румынский режиссер Адина Пинтилие с наградой Золотой медведь за фильм Не прикасайся (Touch Me Not), на пресс-конференции победителей 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Для румынки Адины Пинтилие, получившей "Золотого медведя", работа над фильмом "Не прикасайся" была режиссерским дебютом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Билл Мюррей приехал в Берлин, чтобы за режиссера Уэса Андерсона на церемонии закрытия фестиваля получить "Серебряного медведя" за фильм "Остров собак".Актер Билл Мюррей (в центре), получивший за режиссера Уэса Андерсона Серебряного медведя за фильм Остров собак, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Билл Мюррей приехал в Берлин, чтобы за режиссера Уэса Андерсона на церемонии закрытия фестиваля получить "Серебряного медведя" за фильм "Остров собак".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВсего в конкурсной программе фестиваля участвовали 19 картин.Статуэтки 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Всего в конкурсной программе фестиваля участвовали 19 картин.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНемецкая актриса Франциска Петри прошла по красной дорожке церемонии закрытия кинофестиваля в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью "I have to stay at home" (Я должен оставаться дома).Немецкая актриса Франциска Петри в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью I have to stay at home (Я должен оставаться дома) на красной дорожке церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Немецкая актриса Франциска Петри прошла по красной дорожке церемонии закрытия кинофестиваля в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью "I have to stay at home" (Я должен оставаться дома).
© REUTERS / Fabrizio BenschВела церемонию закрытия 68-го фестиваля немецкая телеведущая и актриса Анке Энгельке.Анке Энгельке на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Вела церемонию закрытия 68-го фестиваля немецкая телеведущая и актриса Анке Энгельке.
© AP Photo / Markus SchreiberГран-при жюри присудили фильму "Рожа" польского режиссера Малгожаты Шумовской.Режиссер Моника Сумовска на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© AP Photo / Markus Schreiber
Гран-при жюри присудили фильму "Рожа" польского режиссера Малгожаты Шумовской.
© AFP 2018 / Tobias Schwarz"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушел Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.Режиссер Адина Пинтили на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушел Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.
© REUTERS / Fabrizio Bensch"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль достался французскому актеру Антони Бажону за роль в фильме "Молитва".Актер Антони Баджон на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Fabrizio Bensch
"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль достался французскому актеру Антони Бажону за роль в фильме "Молитва".
© AFP 2018 / John MacDougallАктриса Джулия Занге на церемонии закрытия "Берлинале - 2018".Актриса Джулия Занге на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© AFP 2018 / John MacDougall
Актриса Джулия Занге на церемонии закрытия "Берлинале - 2018".
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Геннадий Сенюшкин
А "Матильде" был рад не вдвойне?
22:22
27.02.2018
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