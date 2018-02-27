Мединский рассказал, почему вдвойне рад успеху "Довлатова"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский признался, что вдвойне рад успеху фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов", так как картина рождалась у него на глазах, и выразил уверенность, что "Серебряный медведь" Берлинале – лишь первая в череде наград картины.

Во вторник в Москве прошла премьера драмы Алексея Германа-младшего "Довлатов", которая охватывает несколько дней из жизни русского писателя Сергея Довлатова в начале 70-х. Картина получила "Серебряного медведя" Берлинале за выдающийся художественный вклад.

"Вы знаете, я радуюсь любому успеху российского кино, радуюсь просто как ребенок иногда, и кассовому, и фестивальному, и профессиональному, но успеху этого фильма я радуюсь вдвойне. Во-первых, потому что рождение этого фильма проходило у меня на глазах, во-вторых, он не просто ворвался на площадки европейских фестивалей, но и был сделан при поддержке министерства культуры, что тоже приятно", — сказал Мединский перед показом картины.

Он отметил, что за последние годы немало российских фильмов, созданных при поддержке Минкультуры, отмечены международными призами – и "Аритмия", и "Зоология", и "Класс коррекции", и "14+", "Рай".

"Ну, и "Довлатов" в этой замечательной плеяде фильмов. Я уверен, что это была только первая награда, их будет много. Я вам этого от всего сердца желаю", — добавил Мединский.

В свою очередь Герман-младший заметил, что подготовка к съемкам ленты проходила сложно – приходилось долго искать артистов и партнеров.

"Сейчас такой странный момент, потому что его впервые увидят в России. В Сербии он прошел вчера, кстати, там было две тысячи человек в зале", — заметил режиссер.