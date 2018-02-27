Мединский рассказал, почему вдвойне рад успеху "Довлатова"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский признался, что вдвойне рад успеху фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов", так как картина рождалась у него на глазах, и выразил уверенность, что "Серебряный медведь" Берлинале – лишь первая в череде наград картины.
Во вторник в Москве прошла премьера драмы Алексея Германа-младшего "Довлатов", которая охватывает несколько дней из жизни русского писателя Сергея Довлатова в начале 70-х. Картина получила "Серебряного медведя" Берлинале за выдающийся художественный вклад.
"Вы знаете, я радуюсь любому успеху российского кино, радуюсь просто как ребенок иногда, и кассовому, и фестивальному, и профессиональному, но успеху этого фильма я радуюсь вдвойне. Во-первых, потому что рождение этого фильма проходило у меня на глазах, во-вторых, он не просто ворвался на площадки европейских фестивалей, но и был сделан при поддержке министерства культуры, что тоже приятно", — сказал Мединский перед показом картины.
Он отметил, что за последние годы немало российских фильмов, созданных при поддержке Минкультуры, отмечены международными призами – и "Аритмия", и "Зоология", и "Класс коррекции", и "14+", "Рай".
"Ну, и "Довлатов" в этой замечательной плеяде фильмов. Я уверен, что это была только первая награда, их будет много. Я вам этого от всего сердца желаю", — добавил Мединский.
В свою очередь Герман-младший заметил, что подготовка к съемкам ленты проходила сложно – приходилось долго искать артистов и партнеров.
"Сейчас такой странный момент, потому что его впервые увидят в России. В Сербии он прошел вчера, кстати, там было две тысячи человек в зале", — заметил режиссер.
Берлинский международный кинофестиваль проходил в столице Германии с 15 по 25 февраля.
Художник-постановщик фильма "Довлатов" Елена Окопная получила "Серебряного медведя" Берлинале.
В жюри 68-го кинофестиваля входили режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски и актриса Сесиль де Франс.
Актриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия "Берлинале - 2018".
Главный приз нынешнего киносмотра получила румынская картина "Не трогай меня", в которой герои исследуют собственную сексуальность, пытаясь таким образом лучше понять себя.
Для румынки Адины Пинтилие, получившей "Золотого медведя", работа над фильмом "Не прикасайся" была режиссерским дебютом.
Актер Билл Мюррей приехал в Берлин, чтобы за режиссера Уэса Андерсона на церемонии закрытия фестиваля получить "Серебряного медведя" за фильм "Остров собак".
Всего в конкурсной программе фестиваля участвовали 19 картин.
Немецкая актриса Франциска Петри прошла по красной дорожке церемонии закрытия кинофестиваля в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью "I have to stay at home" (Я должен оставаться дома).
Вела церемонию закрытия 68-го фестиваля немецкая телеведущая и актриса Анке Энгельке.
Гран-при жюри присудили фильму "Рожа" польского режиссера Малгожаты Шумовской.
"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушел Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.
"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль достался французскому актеру Антони Бажону за роль в фильме "Молитва".
Актриса Джулия Занге на церемонии закрытия "Берлинале - 2018".