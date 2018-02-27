Выход в российский прокат новых "Мстителей" перенесли на 3 мая

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дату выхода в российский прокат фильма "Мстители: война бесконечности" вернули с 11 на 3 мая, сообщает в среду пресс-служба Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что дату выхода в российский прокат фантастического фильма "Мстители: война бесконечности" перенесли с 3 на 11 мая. При этом глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова пояснила РИА Новости, что премьера картины была перенесена из-за российских фильмов "Танки" и "Собибор".

"Фильм "Мстители: война бесконечности" выйдет 3 мая", — говорится в сообщении.