СМИ назвали причину смерти звезды Болливуда Шридеви

ДУБАЙ, 27 фев — РИА Новости. Полиция Дубая завершила расследование смерти индийской актрисы Шридеви, которая скончалась на этой неделе в номере отеля, причиной смерти названо случайное утопление, сообщает эмиратское издание The National.

Сообщается, что тело актрисы будет доставлено в Индию к вечеру вторника.

Пятидесятичетырехлетняя актриса скончалась в ванной в номере отеля в Дубае три дня назад. Согласно судебно-медицинскому отчету, смерть актрисы наступила в результате случайного утопления, за которым последовала потеря сознания. Во вторник дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что в крови актрисы были обнаружены следы алкоголя.

Шридеви приехала в ОАЭ с мужем — продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника.

Актриса и продюсер Шридеви является легендой индийского кинематографа. За свою карьеру она снялась в 265 фильмах. Известность ей принесли роли в картинах "Грустная история" (1983), "Подарок" (1984), "Чандни" (1987), "Плутовка" (1987), "Мгновения любви" (1991) и "Сбившиеся с пути" (1993).