Сукачев и Охлобыстин озвучат персонажей "Простоквашино" в новых сериях

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев озвучивает пса Шарика в новых сериях мультфильма про Простоквашино, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора, рассказала РИА Новости председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну нынешнего года.

"Все прежние герои останутся, плюс появятся два новых персонажа. Одного мы пока не раскрываем, а насчет второго можем сказать. У Дяди Федора появится сестра, очень симпатичная девочка… Шарика у нас озвучивает Гарик Сукачев, Печкина — Иван Охлобыстин, маму — Юлия Меньшова. Нам очень повезло. Прекрасен Сукачев в роли Шарика, от Охлобыстина мы тоже все в восторге", — сказала Слащева в кулуарах Международной лицензионной выставки Licensing World Russia в Крокус Экспо.

Собеседница агентства уточнила, что главного героя озвучивает Алексей Онежен, "современный Дядя Федор — и внешне, и по общению".

Имя того, кто озвучит кота Матроскина, пока держится в строжайшем секрете. В классических сериях мультфильма Матроскин говорил голосом Олега Табакова.

По словам Слащевой, образы героев и мир, в котором они существуют, стали чуть более современными, но в целом изменились мало. Например, у Дяди Федора в новых сериях будет стильная стрижка, а у героев появятся гаджеты. Некоторые сюжетные коллизии будут связаны с их использованием, добавила собеседница агентства.