МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил запрос на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с рекомендацией не допускать до съемок в фильмах с государственными финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России.

Как уточнил парламентарий, запрос был направлен в понедельник, а предложение носит не запретительный, а рекомендательный характер.

Ранее в сети появилось интервью российского актера Алексея Серебрякова журналисту Юрию Дудю, в котором он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве", а также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам актера, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.

"Я направил запрос на имя Мединского с просьбой рассмотреть возможность не допускать актеров, которые высказываются нелицеприятно в адрес своего народа, который их же кормит, до съемок к фильмам, которые снимаются за бюджетные деньги. Я считаю, что эта позиция правильная. Она продиктована в том числе и нашим избирателем, который просто возмущен, так же, как и я, честно говоря", — заявил Сухарев РИА Новости.

Депутат считает несправедливым, что критикующие РФ актеры получают гонорары в несколько сотен тысяч рублей "из бюджетных денег, которые формируются за счет поступления налогов, сборов". Сухарев также считает, что такие артисты должны сами отказываться от ролей в фильмах с госфинансированием.

"Как будет проходить эта процедура (отбора актеров — ред.)…, не знаю, но я думаю, что при формировании списков на роли в таких фильмах, финансируемых за счет бюджета Российской Федерации…, надо более внимательно подходить к отбору актеров. В том числе не снимать подобного рода людей. Пусть снимаются у себя на родине, там, где они сейчас находятся, не на территории Российской Федерации, в авторском каком-то кино", — сказал Сухарев.