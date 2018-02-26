В США умер один из создателей "Улицы Сезам" и "Истории игрушек"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский аниматор и один из создателей программы "Улица Сезам" Бад Лаки скончался в возрасте 83 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.

Сын Лаки сообщил изданию, что его отец ушел из жизни в субботу после продолжительной болезни в одном из хосписов в штате Коннектикут.

Мультипликатор занимался работой над программой "Улица Сезам" в 1970-х годах, сняв и озвучив большое число популярных эпизодов образовательного сериала.

Начиная с 1990-х годов Лаки в рамках сотрудничества с киностудией Pixar участвовал в создании персонажей для таких мультфильмов, как "Корпорация монстров", "В поисках капитана Немо" и "Тачки". Его наиболее известная работа этого периода – ковбой Вуди из "Истории игрушек".