ГМИИ им. Пушкина создаст коллекцию медиаискусства

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) создаст коллекцию медиаискусства, в число первых приобретений войдут работы Йонаса Мекаса, Марианны Хеске и трилогия российской арт-группы "Провмыза", сообщила глава музея Марина Лошак журналистам в понедельник.

По словам Лошак, музей в течение последнего времени довольно интенсивно демонстрировал желание стать более живым, чтобы он был не просто "местом прогулок вдоль стен", а пространством для креативного диалога.

"Все эти действия подчеркнули необходимость создания коллекции с медиаискусством для того, чтобы совершить шаг и приобрести ее как формат пользования и возможность общения с коллегами из других институций. Это новый инструмент для того, чтобы осуществлять диалог между миром и искусством", — сказала Лошак.

Первыми приобретениями станут видеоинсталляции Йонаса Мекаса и Гари Хилла из США, видеоживопись Марианны Хеске из Норвегии, а также трилогия российской арт-группы "Провмыза" "Отчаяние", "Воодушевление" и "Вечность".

Работы последней можно будет увидеть на выставке с 27 февраля. Экспозиция откроется премьерой перформанса художников "Post-mortem Mohography", который создан специально для пространства Пушкинского, уточнила заведующая отделом кино и медиа искусства музея Ольга Шишко.

В коллекцию войдут произведения, созданные на основе собрания музея, а также проекты, осмысляющие классическое искусство с помощью новейших технологий. При этом в фокусе будут находиться работы, которые, по мнению музея, расширяют видение и предлагают новые форматы взаимодействия с действительностью. Кроме того, внимание будет уделяться произведениям, являющимся знаковыми для развития медиаискусства, поясняет пресс-служба.