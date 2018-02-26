Полиция назвала причину смерти звезды Болливуда Шридеви

ДУБАЙ, 26 фев — РИА Новости. Предварительное расследование указывает, что причиной смерти индийской звезды Шридеви в Дубае стало утопление, сообщает издание Gulf News со ссылкой на источник в полиции.

В воскресенье телеканал NDTV сообщил, что Шридеви скончалась в Дубае от остановки сердца.

Как пишет Gulf News, женщина утонула в ванной в номере отеля, а в ее крови были найдены следы алкоголя.

"Расследование ещё идёт, необходимо определить обстоятельства инцидента, судебно-медицинский отчёт говорит лишь о том, что она утонула", — сказал источник издания.

Актриса приехала в ОАЭ с мужем, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника.

Соболезнования в связи со смертью актрисы ранее выразил президент Индии Рам Натх‏ Ковинд.

Актриса и продюсер Шридеви является легендой индийского кинематографа. За свою карьеру она снялась в 265 фильмах. Известность ей принесли роли в картинах "Грустная история" (1983), "Подарок" (1984), "Чандни" (1987), "Плутовка" (1987), "Мгновения любви" (1991) и "Сбившиеся с пути" (1993).