Номинант BAFTA Евдокименко надеется показать фильм "Аамир" в Москве

ЛОНДОН, 26 фев — РИА Новости, Мария Табак. Режиссер номинированного на премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA) британо-американского фильма "Аамир" Вика Евдокименко надеется показать его на Московском международном кинофестивале.

Фильм "Аамир" рассказывает историю 13-летнего курдского мальчика из Мосула в знаменитом лагере беженцев во французском Кале. Ребенок, мучимый страшными воспоминаниями, просит волонтеров установить ему дверь в палатку, угрожает им ножом для резки бумаги, в ходе скитаний по лагерю лишается единственной ценной вещи, которая у него была – часов, и в итоге от отчаяния и гнева поджигает свою палатку.

"Пока премьера была только в Лондоне, планирую показать фильм в Америке. А в России я подала заявку на Московский кинофестиваль и сейчас жду от них ответа. Было бы здорово", — сказала Евдокименко в интервью РИА Новости.

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