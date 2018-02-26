Номинант BAFTA Евдокименко надеется показать фильм "Аамир" в Москве

ЛОНДОН, 26 фев — РИА Новости, Мария Табак. Режиссер номинированного на премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA) британо-американского фильма "Аамир" Вика Евдокименко надеется показать его на Московском международном кинофестивале.
"Пока премьера была только в Лондоне, планирую показать фильм в Америке. А в России я подала заявку на Московский кинофестиваль и сейчас жду от них ответа. Было бы здорово", — сказала Евдокименко в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью на сайте Ria.ru >>