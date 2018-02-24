Театр Наций представит спектакль на Гонконгском фестивале искусства

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Государственный театр Наций представит спектакль "Рассказы Шукшина" на 46-ом Гонконгском Фестивале Искусства. Спектакль в постановке режиссера Алвиса Херманиса (Латвия) будет показан в основной программе форума 24 и 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Гонконгский фестиваль — один из крупнейших мировых фестивалей искусств. 46-ой форум пройдет в Гонконге с 23 по 25 февраля. Традиционно программа фестиваля делится на две части: китайскую и международную. В этом году в программе примут участие 1700 зарубежных и китайских артистов, занятых в более 130 спектаклях и концертах. Также в рамках форума пройдет более 300 дополнительных образовательных мероприятий, вошедших в параллельную программу "Плюс".

"46-й фестиваль ставит во главу угла тему "что реально для меня" и таким образом исследует реальности и миры, создаваемые артистами и художниками, участвующими в фестивале, и транслируемые через их работы, художественные образы и размышления об обществе сегодняшнего дня, о человеческом бытии, и о роли искусства", — цитирует пресс-служба слова исполнительного директора Гонконгского фестиваля Тиса Хо.

Спектакль Театра Наций "Рассказы Шукшина" объездил с гастролями полмира и везде имел большой успех. Живые остроумные тексты Василия Шукшина, звездный актерский состав и изобретательная режиссура Херманиса создали работу, в которой сосуществуют в гармонии — сложный театральный рисунок, бытовые истории о русской глубинке и яркие актерские образы.