На Украине умер актер Анатолий Решетников

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Народный артист Украины Анатолий Решетников, известный своими театральными и киноролями умер в Киевской области, заявил украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис.

"Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников", — написал Вергелис на своей странице в соцсети Facebook.

По данным журналиста, последние годы артист жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом, где и умер.

Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве. В 1948 году окончил Киевский театральный институт. После окончания института начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Играл в спектаклях "Каминный хозяин", "В пуще", "Дядя Ваня", "Варшавская мелодия" и других.

Снимался в фильмах и телеспектаклях. Зрителям артист запомнится, в том числе, ролями Путяка в ленте "Огненный мост" 1958 года и Мартина в фильме "Вдали от Родины" 1960 года.