"Союзмультфильм" намерен представить "Гофманиаду" на Каннском кинорынке

БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" планирует представить свой новый анимационный фильм "Гофманиада" на Каннском кинорынке, сообщил РИА Новости глава студии Борис Машковцев.

В четверг в Берлине прошла премьера полнометражного фильма "Гофманиада", уникального анимационного проекта студии "Союзмультфильм", работа над которым началась более 15 лет назад. Мультфильм основан на произведениях Эрнста Гофмана.

"Мы будем присутствовать в Канне обязательно, потому что для нас это достаточно органичные площадки, так как кино получилось с фестивальным уклоном, оно необычное, обладает очень специфическим авторским почерком, это действительно художественное полотно", — сказал Машковцев.

По его словам, скорее всего, презентация проекта пройдет на площадке Роскино. Он добавил, что зрители смогут увидеть мультфильм во второй половине этого года.