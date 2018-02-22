Кинотеатр "Пионер" намерен обжаловать штраф за показ "Смерти Сталина"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский кинотеатр "Пионер", оштрафованный мировым судом за показ картины "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи, планирует подать апелляцию, сообщили РИА Новости в кинотеатре.

Ранее РИА Новости сообщили, что мировой судебный участок 208 на 100 тысяч рублей оштрафовал московский кинотеатр "Пионер", который показал фильм "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения.

"Мы будем подавать апелляцию", — сообщили РИА Новости представители кинотеатра.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", которая должна была выйти в прокат 25 января, вызвала отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны. Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на этот фильм. После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме "Пионера", в котором он состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы.

Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры было указано, что прокатное удостоверение на картину продолжает действовать. В свою очередь в Минкультуры предупредили кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, мировой суд оштрафовал "Пионер" на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения картины "Диван Сталина". Французская актриса и режиссер Фанни Ардан лично представила фильм московской публике в конце января. Кинотеатр намерен обжаловать это решение.