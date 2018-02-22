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Культура

Песков ответил на слова Серебрякова о хамстве как национальной идее России

14:3622.02.2018
(обновлено: 16:45 22.02.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкАктер Алексей Серебряков (Николай Сергеев) на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева ЛевиафанАктер Алексей Серебряков (Николай Сергеев) на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова актера Алексея Серебрякова, который ранее заявил о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".

Актер Алексей Серебряков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Коллеги Серебрякова отреагировали на его слова о хамстве россиян
"Кремль не относится к его позиции", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к позиции артиста.

Несколько дней назад в Сети появилось интервью Серебрякова Юрию Дудю, в котором он, в частности, прокомментировал "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США.

Сам актер позднее отказался обсуждать свои слова.

"Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал", — цитирует его слова RT.

"Глубоко переживает"

Слова Серебрякова прокомментировал продюсер Федор Попов, который назвал актера "настоящим гражданином".

"Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки. А что же ему, смотреть сквозь пальцы? Он, повторяю, гражданин, его трогает это, у него есть дети, семья, он в первую очередь заботится о них. Это очень достойно мужчины. Меня поразило то, что его дети приемные, он усыновил двух мальчишек — я об этом не знал, это трогает. Я очень хорошо понимаю его резкое высказывание по поводу закона Димы Яковлева… Как можно относиться к этому сдержанно?", — пояснил продюсер.

"Он актер, у него тонкая эмоциональная конституция, он все пропускает через себя. Я могу с чем-то не согласиться, но очень его понимаю", — добавил Попов, который работал с Серебряковым при создании фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", где Серебряков исполнил одну из главных ролей.

По словам Попова, Серебряков является абсолютно искренним и честным человеком.

Реакция коллег

На интервью Алексея Серебрякова отреагировали и его коллеги. Так, например, режиссер Владимир Бортко отметил, что ранее актер не высказывал подобных утверждений о России.

Актер Алексей Серебряков. Архивное фото
© РИА Новости
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"Глубоко переживает": продюсер прокомментировал слова Серебрякова о России
"Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек", — сказал Бортко RT.

Режиссер добавил, что поведение Серебрякова нелогично и подловато.

Чем известен Алексей Серебряков

Алексей Серебряков — народный артист России. Он снимался во многих фильмах, наибольшую известность ему принесли роли в картинах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также в сериале "Бандитский Петербург".

В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду. В качестве причин своего отъезда он назвал неблагоприятную социальную обстановку в стране и рост нетерпимости.

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Культура
Комментарии
14 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Балашов
Ну я та-а-ак думаю что дело тут не в тонкой эмоциональной конструкции... Зазнался... Мол, я уехал и все равно нужен. И кто такой Попов? Человек снявший "комедию" про ушлепков... Одного поля ягоды. Гражданин, патриот... Таким же патриотом и гражданином был Герцен со своим "Колоколом"... клеймил крепостничество, но имел 1500 крепостных и жил за счет банкирского дома Ротшильдов. Так и этот гражданин...
15:04
22.02.2018
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Илья Панов
Уже до Пескова добрались! Да людей считающих также, как Серебряков - миллионы по стране, человек высказал свое мнение, никого ни к чему не призывая... Накинулись на него все как стая шакалов, за режущую слух высказанную фразу... А ведь он по сути прав, я конечно не имею в виду, что его мысли должны стать народной или национальной идеей, но люди, которые живут в диких условиях, в беспробудной серости и нищете, думают примерно также, как и Серебряков... Я считаю, он просто озвучил мысли людей, живущих за чертой не то, что бы бедности, а за чертой выживания в принципе. А таких людей в нашей стране...
14:59
22.02.2018
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