МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова актера Алексея Серебрякова, который ранее заявил о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".

"Кремль не относится к его позиции", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к позиции артиста.

Несколько дней назад в Сети появилось интервью Серебрякова Юрию Дудю, в котором он, в частности, прокомментировал "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США.

Сам актер позднее отказался обсуждать свои слова.

"Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал", — цитирует его слова RT.

"Глубоко переживает"

Слова Серебрякова прокомментировал продюсер Федор Попов, который назвал актера "настоящим гражданином".

"Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки. А что же ему, смотреть сквозь пальцы? Он, повторяю, гражданин, его трогает это, у него есть дети, семья, он в первую очередь заботится о них. Это очень достойно мужчины. Меня поразило то, что его дети приемные, он усыновил двух мальчишек — я об этом не знал, это трогает. Я очень хорошо понимаю его резкое высказывание по поводу закона Димы Яковлева… Как можно относиться к этому сдержанно?", — пояснил продюсер.

"Он актер, у него тонкая эмоциональная конституция, он все пропускает через себя. Я могу с чем-то не согласиться, но очень его понимаю", — добавил Попов, который работал с Серебряковым при создании фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", где Серебряков исполнил одну из главных ролей.

По словам Попова, Серебряков является абсолютно искренним и честным человеком.

Реакция коллег

На интервью Алексея Серебрякова отреагировали и его коллеги. Так, например, режиссер Владимир Бортко отметил, что ранее актер не высказывал подобных утверждений о России.

"Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек", — сказал Бортко RT

Режиссер добавил, что поведение Серебрякова нелогично и подловато.

Чем известен Алексей Серебряков

Алексей Серебряков — народный артист России. Он снимался во многих фильмах, наибольшую известность ему принесли роли в картинах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также в сериале "Бандитский Петербург".

В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду. В качестве причин своего отъезда он назвал неблагоприятную социальную обстановку в стране и рост нетерпимости.