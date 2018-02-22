МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Актер Алексей Серебряков остается настоящим гражданином России, который глубоко переживает происходящее в стране, поэтому некоторые его высказывания звучат достаточно резко, сказал РИА Новости продюсер Федор Попов.

Ранее в Сети появилось интервью Серебрякова журналисту Юрию Дудю, в котором он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве", а также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских детей гражданами США.

Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам актера, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.

"Алексей Серебряков состоялся в профессии, он настоящий гражданин. Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки. А что же ему, смотреть сквозь пальцы? Он, повторяю, гражданин, его трогает это, у него есть дети, семья, он в первую очередь заботится о них. Это очень достойно мужчины. Меня поразило то, что его дети приемные, он усыновил двух мальчишек — я об этом не знал, это трогает. Я очень хорошо понимаю его резкое высказывание по поводу закона Димы Яковлева… Как можно относиться к этому сдержанно? Он актер, у него тонкая эмоциональная конституция, он все пропускает через себя. Я могу с чем-то не согласиться, но очень его понимаю", — сказал Попов. Он выступил продюсером картины "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", где Серебряков исполнил одну из главных ролей.

Собеседник агентства подчеркнул, что Серебряков является абсолютно искренним и честным человеком.

Серебряков снимался во многих российских фильмах, среди которых "9 рота" "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также сериал "Бандитский Петербург". В 2016 году он исполнил главную роль в российской адаптации сериала "Доктор Хаус" — "Доктор Рихтер".