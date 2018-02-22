Премьера фильма о Ростроповиче состоится 13 марта в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Российская премьера нового фильма известного французского режиссера Бруно Монсенжона "Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок" состоится на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске 13 и 14 марта, сообщает в четверг оргкомитет фестиваля.

"В Новосибирске и Тогучине, одном из районных центров Новосибирской области, состоятся показы нового фильма всемирно известного режиссера Бруно Монсенжона "Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок". Кинолента 2017 года приурочена к годовщине смерти великого музыканта. Зрителей ждет также творческая встреча с ее создателем и режиссером документальных картин о величайших музыкантах XX века", — говорится в сообщении.

Мировая премьера нового фильма состоялась на французско-немецком телеканале ARTE в конце 2017 года. Картина посвящена судьбе Мстислава Ростроповича и включает редкие архивные материалы и новые свидетельства дочерей музыканта Ольги и Елены Ростропович, друзей – Наталии и Игната Солженицыных, Марты Казальс-Истоминой и Геннадия Рождественского.

"Можно сказать, что я работал над этим фильмом в течение 30 лет, так как первые вошедшие в него отрывки я снял еще в 1986 году. До сих пор они не были нигде показаны. К настоящему моменту киноленту увидели Париж и Милан, через два дня, 24 февраля, я представлю ее в Нью-Йорке. После российской премьеры в Новосибирске запланированы показы в Кракове, Москве, Монреале, Детройте и других городах", — привели в оргкомитете слова Монсенжона.

Мстислав Ростропович, один из величайших музыкантов XX века, в 1974 году он был вынужден покинуть СССР. Причиной гонений со стороны властей стала поддержка, которую он и его супруга певица Галина Вишневская оказали писателю Александру Солженицыну. В 1978 году супругов лишили советского гражданства, которое им вернули спустя двенадцать лет — в январе 1990 года.

Концерты Пятого Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого скрипачом Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск и малые города Новосибирской области, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.