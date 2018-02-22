СМИ: на создателей "Формы воды" подали в суд за нарушение авторских прав

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сын американского драматурга Пола Зиндела подал в суд Лос-Анджелеса на создателей фильма "Форма воды", выдвинутого на премию "Оскар" в 13 номинациях, обвинив их в нарушении авторского права, сообщает журнал Variety, специализирующийся на кино.

Сын Зиндела Дэвид утверждает, что фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо основан на пьесе его отца "Позволь мне услышать твой шепот" 1969 года. Картина дель Торо рассказывает о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Женщина влюбляется в живущее там существо-амфибию и пытается его спасти. В пьесе Зиндела женщина-уборщица также работает в секретной лаборатории, проникается симпатией к пленному дельфину и пытается спасти животное.

Согласно заявлению сына Зиндела, совпадения между двумя работами настолько очевидны, что фильм должен считаться адаптацией пьесы. В исковом заявлении он обвиняет режиссера дель Торо, продюсера Дэниела Крауса и кинокомпанию Fox Searchlight в нарушении авторских прав драматурга, которые сейчас принадлежат его детям.

"Несмотря на бросающиеся в глаза сходства пьесы и очевидно вторичной картины, ответчики не удосужились получить у истца надлежащую лицензию на создание фильма и дополнительные права на пьесу. Кроме того, ответчики не упомянули в картине имя Зиндела", — цитирует издание фрагмент иска.

Согласно документу, истцы требуют от ответчика возмещения всех судебных издержек и всей прибыли, полученной "в результате незаконных деяний".

Кинокомпания Fox Searchlight опровергла обвинения сына американского драматурга, назвав их безосновательными. В компании отметили, что намерены подать ходатайство об отказе в рассмотрении иска.

Фильм "Форма воды" представлен в 13 номинациях на премию "Оскар", в том числе в категории "лучший фильм года". Вручение кинонаград состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

Пол Зиндел скончался в 2003 году. Его пьеса "Влияние гамма-лучей на лунные маргаритки" в 1971 году получила престижную Пулитцеровскую премию.