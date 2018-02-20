Лоза прокомментировал идею ограничить творчество рэп-исполнителей

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Любой музыкальный жанр, в том числе и рэп, можно наполнить положительным содержанием, заявил РИА Новости музыкант Юрий Лоза.

"Важно то, что вы хотите сказать этой музыкой. Музыкальный стиль не может быть политизирован или окрашен в какие-либо цвета. Важно внутреннее наполнение, все зависит от исполнителя и того, что он хочет донести. Если какое угодно направление в искусстве сеет разумное, доброе, вечное, то точно так же оно может работать и в обратном направлении", — сказал Лоза РИА Новости.

Он уточнил, что и в рок, и в поп-музыке всегда хватало провокативного содержания, но никто никогда не предлагал ограничивать творчество исполнителей.

Во вторник на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора продюсер Игорь Матвиенко отметил, что многие современные рэп-композиции пропагандируют "наркотики, секс, красивую жизнь, с этим связанную". Он предложил подумать об ограничении влияния хип-хопа на детей. Позднее в беседе с РИА Новости продюсер уточнил, что хип-хоп и рэп как жанры имеют право на существование, но творчество должно быть со знаком плюс, поскольку "оно призвано делать нашу жизнь лучше".