Игорь Матвиенко заявил, что творчество должно быть со знаком плюс

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Композитор, продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко не призывает запретить хип-хоп и рэп, как жанры они имеют право на существование, но, по его мнению, творчество должно быть со знаком плюс, оно призвано делать жизнь лучше.
"Есть нормальный русскоязычный рэп и хип-хоп — тот же Тимати, например. Эти жанры, безусловно, могут иметь место, я не призываю запретить их совсем. Вот сейчас появились фильмы "Движение вверх", "Лед", которые бьют рекорды по сборам, я это к тому говорю, что творчество все-таки должно быть со знаком плюс, а не со знаком минус, оно призвано делать нашу жизнь лучше, а не хуже", — сказал РИА Новости Матвиенко.