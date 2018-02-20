Игорь Матвиенко заявил, что творчество должно быть со знаком плюс

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Композитор, продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко не призывает запретить хип-хоп и рэп, как жанры они имеют право на существование, но, по его мнению, творчество должно быть со знаком плюс, оно призвано делать жизнь лучше.

Ранее сообщалось, что на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора Матвиенко выразил беспокойство, что большинство современных песен жанра хип-хоп и рэп, попадающих в молодежные чарты, являются пропагандой наркотиков и секса, и предложил подумать об ограничении влияния хип-хопа на детей.

"Есть нормальный русскоязычный рэп и хип-хоп — тот же Тимати, например. Эти жанры, безусловно, могут иметь место, я не призываю запретить их совсем. Вот сейчас появились фильмы "Движение вверх", "Лед", которые бьют рекорды по сборам, я это к тому говорю, что творчество все-таки должно быть со знаком плюс, а не со знаком минус, оно призвано делать нашу жизнь лучше, а не хуже", — сказал РИА Новости Матвиенко.