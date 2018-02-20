Московский Дом музыки открыл продажу абонементов на новый сезон

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московский международный Дом музыки во вторник открыл продажу абонементов сезона 2018-2019 годов, кампанию отличает уникальный формат: зрители смогут приобрести билеты на понравившиеся им концерты и сформировать абонемент самостоятельно, сообщили в пресс-службе ММДМ.

В рамках абонементной кампании, которая продлится до середины мая, действует скидка 20% на все предлагаемые мероприятия. В новом сезоне, включающем 55 абонементов, представлены лучшие образцы академической и джазовой музыки, оперы в концертном исполнении, музыка кино, танцевальные перформансы и другие жанры и виды исполнительского искусства.

Гостей Дома музыки ждут встречи с выдающимися музыкальными коллективами: Национальным филармоническим оркестром России, Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы", Московским камерным оркестром Musica Viva и другими. Среди абонементов с участием знаменитых солистов одной из знаковых серий станет "Grand piano masters/Мастера рояля". На сцене Светлановского зала Дома музыки выступят пианисты мирового уровня Фазиль Сай (Турция) и Йол Юм Сон (Южная Корея). В рамках абонемента "Король инструментов. Органисты великих соборов" свое искусство представит Саймон Джонсон, Венсан Дюбуа, Реберто Фреско.

Новый абонемент "Музыкальные династии" познакомят с Пласидо Доминго-младшим и Хулио Иглесиасом-младшим. Абонементная серия "Звезды фламенко" объединит ведущих испанских исполнителей этого направления. По традиции залы Дома музыки станут местом встреч со знаменитыми джазовыми ансамблями и солистами. Прославленных джазменов можно будет услышать в рамках абонемента "Джазовый Олимп".

Ценителям камерной классики предлагается ряд изысканных программ. Абонемент "Русская фортепианная школа" познакомит с молодыми, но уже завоевавшими международное признание музыкантами Николаем Токаревым, Николаем Хозяиновым, Павлом Колесниковым и Анной Цыбулевой. В рамках полюбившегося слушателям абонемента " Многоликая гитара" свое мастерство продемонстрируют Давид Джованни Томази (Италия), Серджан Булат (Хорватия), Сергей Руднев.

Многообразие народного творчества РФ будет представлено в рамках нового абонемента-фестиваля "Музыкальный Мир РОССИЯ". Известные актеры театра и кино Даниил Спиваковский, Валерий Баринов, Алиса Гребенщикова также станут участниками концертов нового сезона.