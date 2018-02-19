Актеры "Квартета И" рассказали, почему снимали новый фильм в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Актеры "Квартета И" рассказали, почему герои третьей части фильма "О чем говорят мужчины" отправились в Санкт-Петербург.

В фильме "О чем говорят мужчины. Продолжение" зрители вновь встретят на экране героев в исполнении Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова. В этот раз закадычные друзья проведут время за разговорами по дороге в Петербург. Картину снимала кинокомпания Сергея Сельянова СТВ и киностудия "Стрела". Съемки третьей части фильма закончились в июле 2017 года. Фильм "О чем говорят мужчины. Продолжение" можно будет увидеть в кинотеатрах с 22 февраля.

"Мы давно не виделись. Мой персонаж приглашает ребят поехать в Питер на "Сапсане". Мы обсуждаем разные темы – темы дружбы, счастья, взаимоотношений с родителями, детьми, деньгами", — рассказал журналистам в Петербурге Камиль Ларин.

"На самом деле мы пытаемся понять, в какой точке своей жизни мы сейчас находимся, чего успели, чего не успели сделать. И, наверно, главная идея в том, что мы уже такие, какие есть, и неплохо бы немедленно быть счастливыми", — добавил Леонид Барац.

Актеры отметили особую атмосферу Петербурга и рассказали о съемках, которые проходили в период белых ночей. "На самом деле атмосфера Петербурга вдохновляет абсолютно. Сейчас говорю об этом без лести, без кокетства. Санкт-Петербург – один из самых красивых городов, которые лично я видел в своей жизни. Когда просто ходишь по этому городу, у тебя в душе явно что-то происходит", — отметил Ростислав Хаит.

По словам актеров, в фильме "О чем говорят мужчины. Продолжение" по-прежнему будет искренний разговор друзей. "Как мне кажется, зрителю должно быть радостно и тепло (при просмотре фильма). Вот это, наверно, главное. Мне кажется, что кроме текстов и плотности шуток в этих фильмах есть еще то, что привлекает — ощущение искреннего, настоящего разговора друзей… Обычный нормальный человеческий треп – это то, что сейчас редко встретишь. Именно поэтому мы в Питере, потому что в Питере как раз встречаются чаще, чем в Москве", — сказал Барац.

По словам Александра Демидова, актерам на съемках фильма не приходилось "играть искренность". "Нам не пришлось эту искренность играть, потому что в этом году 25 лет театру и 30 лет, как мы встретились. Соответственно, такой компании есть о чем говорить, о чем дружить и ловить моменты", — отметил он.

Первая часть фильма "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году, продолжение "О чем еще говорят мужчины" — в 2011 году.