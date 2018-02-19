Рэп-баттл Гуфа и Птахи: киньте в меня камень тот, кто без греха

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Святослав Павлов. Видео долгожданного рэп-баттла на "Версусе" бывших участников культовой группы "Центр" Гуфа (Алексея Долматова) и Птахи (Давида Нуриева) в ночь на 19 февраля появилось в сети, как ожидалось, все трое судей отдали победу Гуфу.

Особую интригу противостояния Гуфа и Птахи придавала реальность, а не иллюзорность конфликта. Зачастую участники баттлов в жизни не имеют ничего друг против друга и даже могут пребывать в самых теплых отношениях. Однако Гуф и Птаха за проведенные вместе годы накопили немало взаимных обид и претензий и теперь могли их высказать друг другу в лицо, а поклонники наконец-то узнать главную тайну рэп-истории "нулевых" — почему все-таки распалась группа "Центр".

Дополнительной мотивацией рэперам послужил рекордный размер гонорара: Гуф за участие в "Версусе" получил два миллиона рублей, а Птаха — один миллион, хотя впоследствии утверждал, что три.

Сам баттл состоялся в Петербурге 6 февраля и его результаты, как часто это бывает, попали в сеть еще до публикации видео. В частности, рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) вел текстовую трансляцию в Twitter, комментируя происходящее в привычной иронично-издевательской манере. Многие очевидцы баттла выложили многочисленные фото участников и рассказали о победе Гуфа.

За первые 10 минут на Yotube видео собрало более 100 тысяч просмотров, а за всю ночь — миллион, но получило весьма сдержанную реакцию ценителей жанра. Оба рэпера ни разу не пробовали себя в баттловом жанре, потому качество их выступления изначально было под вопросом. Однако после выхода видео оценки зрителей в основном сходились в одном: все не так плохо, как мы ожидали.

Предыстория и ожидания

В 2016 году после выпуска альбома "Система" московская рэп-группа "Центр" объявляет о втором распаде (первый был в 2009-м году, а воссоединение в 2014-м). Гуф в интервью журналисту Юрию Дудю заявляет, что ему было некомфортно работать с Птахой, причем как в профессиональном, так и общечеловеческом плане. Птаха отвечает в интервью Рен-ТВ, где обвиняет бывшего коллегу в подлости, лицемерии и многих других грехах. Затем Птаха записывает отдельное видео, где вызывает Гуфа на баттл.

Гуф соглашается на баттл при условии, если организатор "Версуса" Ресторатор (Александр Тимарцев) заплатит ему два миллиона рублей. Неожиданно хозяин самой популярной баттл-площадки страны соглашается, и в конце 2017 года подписывает контракт с Гуфом и Птахой.

Решение бывших участников "Центра" выяснить отношения вызвало самую неоднозначную реакцию в рэп-коммьюнити. Третий участник "Центра" Слим (Вадим Мотылев) заявил, что баттл — это продолжение истории самой группы. "Гуф лучше умеет шутить в треках, умеет использовать где нужно сарказм, его строчки хорошо запоминаются. У него есть отличные репрезенты, и он это умеет… Птахе больше давалась лирика, а диссы и репрезенты, на мой взгляд — нет. У него всегда все прямо в лоб, жестко и, как правило, не смешно, но, наверное, обидно", — прогнозировал Слим.

Один из главных баттл-рэперов России Oxxxymiron (Мирон Федоров) в Twitter пожелал Гуфу и Птахи удачи. "Хочется пожелать им удачи. И все же верить, что это не просто договорняк ради денег, а и им реально есть, что сказать друг другу", — написал Федоров.

Будущий судья баттла Баста (Василий Вакуленко) обращал внимание на различие конфликта Гуфа и Птахи с большинством баттлов "Версуса" и отмечал сильные стороны оппонентов. "Это будет не такой Versus, к которым все привыкли. Потому что это не надуманный конфликт, потому что каждому из участников есть что сказать друг другу… Если говорить о шансах на победу, то многое зависит от того, были ли задействованы гострайтеры. Но это сразу станет заметно, потому что все хорошо знают, кто на что способен. Козырь Птахи — это его оголтелость. Сильная сторона Гуфа — это его "да, я такой плохой, киньте в меня камнем тот, кто без греха", — отмечал Баста.

Первый раунд: "факты" против самоировнии

Баттл стартовал выступлением Птахи. Начал Птаха с обличительный строк: "Я смотрю, тебя все также разводят друзья. Говорят, не меняются люди, меняется путь, что они идут по жизни".

Затем Птаха продемонстрировал публике торт в виде надгробия Гуфа, намекая на старый интернет-мем "Гуф умер", появившийся после публикации ложной информации о гибели рэпера Алексея Долматова в результате теракта в Домодедово. Впоследствии сам Гуф записал ироничный трек о своей "смерти" с аналогичным названием.

Как и ожидалось, рэпер продолжил свое выступление с перечислением дурных и вместе с тем малоизвестных широкой публике поступков Гуфа из прошлого. В частности, Птаха обвинил бывшего соратника в романтических отношениях с подругами друзей и противоречивых отношениях с правоохранительными органами. Вероятно, речь шла о старом треке Гуфа "По балконом", главные герои которого звонили в милицию, пока им пытались сломать дверь неизвестные. Закончил свой раунд Птаха очередным обвинением противника в лицемерии.

Гуф начал свое выступление на китайском языке (Долматов в юности некоторое время жил в Китае), а затем признался, что страдает логоневрозом (заиканием). "Но с помощью рэпа я научился с ним бороться. И большинство из вас об этом даже не подозревали. А вот птичка знала, да. О том, что у меня ахиллесова пята", — упрекнул своего оппонента Гуф.

Второй раунд: два сына или один?

Потом Долматов сравнил себя с рэпером Ярмаком, который упал в обморок прямо во время выступления, и вспомнил про свое обещание "никогда не выступать на баттлах". Весь первый раунд Гуф провел в шутливой манере, предположив в конце выступления, что Птаха читает рэп не тем органом, которым бы стоило.

"Ну как обычно, короче. Я такой плохой, я такой плохой, Леш, кстати, воровать чужие панчи нехорошо", — ответил Птаха. Затем бывший участник "Центра" поведал о своем "нелегком" пути рэпера и обвинил своего экс-коллегу в том, что тот обворовал девушку, на которой собирался жениться. Надо отметить, что эта тема поднималась еще семь лет назад в пародийном клипе Слима Spice baby, где генримиллеровским наклонностям Гуфа также было посвящено несколько строчек.

Но самое интересное в раунде (да и во всем выступление) Птахи было впереди. Рэпер рассказал, что у Гуфа есть еще один сын, о котором никто не знает. Как ни удивительно, но Гуф подтвердил эту информацию. В конце раунда Птаха назвал почему-то Гуфа рыбой, точнее, окунем.

Долматов в ответ обвинил своего оппонента в зависти к его творческим успехам и желании "стирать его грязное белье". "А ты для меня все еще близкий, прикинь. До сих пор, несмотря ни на что. И если ты пришел сюда, чтобы меня унизить, то я сюда пришел тупо за баблом", — отметил Гуф. Также рэпер похвалился, что написал свой текст самостоятельно, в отличие от противника.

Также Гуф посоветовал Птахе уделять внимание не ему, а своей девушке, при этом не очень остроумно пошутив над ее именем. Также Долматов отметил, что ему немного стыдно выступать на "Версусе", потому что он уже взрослый и его сыну восемь лет. "Два сына, признайся", — перебил Птаха. Своего выступление Гуф закончил теми же строчками, что и первый.

Третий раунд: кто кому завидует

Финальный раунд Птаха начал с обвинений в зависти к другим рэперам. "Тебя трясет от достижений Скриптонита, Фараона и Васи (Басты — ред.)", — уверял Нуриев. Ранее Гуф в ходе стримов неоднократно нелицеприятно отзывался о своих коллегах.

Затем последовала очередная порция обвинений соперника в самых разнообразных грехах, включая противоестественную любовь к другим биологическим видам. В конце выступления Птаха заявил, что рад за бывшую жену Гуфа, что та нашла себе другого мужчину, а для сына Гуфа отца. В целом, раунд (как большая часть выступления) Птахи не имел четкой структуры, ударных панчей и впечатляющих рифм.

Гуф в свою очередь рассказал, что ему было невероятно сложно выполнить эту "домашнюю работу", и вновь начал делиться своими бедами, однако забыл текст на "проблемах с сердцем". Завершив жалобную часть, Долматов напомнил, что у Птахи нет "ни продаж, ни концертов, ни просмотров", а затем неожиданно обратился к Басте. Вакуленко Долматов припомнил выступления в Кремлевском дворце и упрекнул его в том, что тот пришел в судьи на "Версус" исключительно "ради хайпа".

В конце своего выступления Гуф прочитал несколько строчек на английском, посмеявшихся над тем, что Птаха не знает иностранных языков и не сможет купить себе газированной воды за границей. Раунд Гуф завершил тем, что похвалился новой машиной, которую купил себе за гонорар от "Версуса".

Все трое судей отдали победу Гуфу. Наиболее точно охарактеризовал баттл Баста. Ростовский рэпер отметил, что выступление Птахи было чрезмерно грязным. "У Алексея, как и прогнозировалось, было киньте в меня камень тот, кто без греха", — сказал Баста, отдав свой голос Гуфу.