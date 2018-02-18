"Нелюбовь" уступила "Служанке" премию BAFTA за лучший неанглоязычный фильм

ЛОНДОН, 18 фев — РИА Новости, Наталья Копылова. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" уступил ленте "Служанка" южнокорейского режиссера Панк Чхан-ука в номинации "Лучший фильм не на английском языке" киноакадемии BAFTA, следует из итогов голосования.

Ранее "Нелюбовь" завоевала три награды на недавно прошедшей Неделе российского кино в Британии, в том числе, главный приз фестиваля — "Золотого единорога".

Также в указанной номинации были представлены французский триллер "Она" режиссера Пола Верховена, камбоджийско-американский фильм Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" и иранский фильм "Коммивояжер" (режиссер Асгар Фархади).