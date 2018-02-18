Под картиной Пикассо нашли перевернутый пейзаж другого художника, пишут СМИ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Новые технологии помогли обнаружить под картиной Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" перевернутый на 90 градусов пейзаж, написанный другим художником, сообщает журнал Science.

© Tête de femme (Fernande), Paris, automne 1909, bronze, Musée national Picasso - Paris, (C) RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris), (C) Succession Picasso 2018 Физики раскрыли родину знаменитых безымянных бронзовых скульптур Пикассо

О том, что Пикассо написал свою картину поверх другой, стало известно еще в 1992 году, но только сейчас ученым удалось узнать, что на ней было изображено.

Сообщается, что изначально неизвестный художник из Барселоны нарисовал на холсте горы. Затем Пикассо написал поверх них "Нищенку", причем, как считают ученые, он перевернул холст и использовал оригинальные очертания гор в качестве контура спины женщины.

Пикассо также сначала изобразил на картине руку нищенки, которая держит хлеб, но затем убрал этот элемент, полностью спрятав руки женщины под одеянием.

Открытие позволяет "заглянуть внутрь головы Пикассо, вникнуть в то, как он принимал решения в процессе работы", считает ученый Марк Уолтон из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США), который проводил исследование. "Он трудился над тем, чтобы нарисовать этот элемент, но в конце решил убрать его", — рассказывает Уолтон о "пропавшей" с картины руке нищенки.

Для того чтобы узнать, что находится под верхними слоями краски, ученые провели рентгенфлуоресцентный анализ. Такая технология позволят узнать, какие именно химические элементы находятся в разных частях картины, причем не только на поверхности, но и во всех слоях краски.