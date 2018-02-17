Мединский назвал фестиваль искусств в Сочи "нашим ответом Зальцбургу"

СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, открывая фестиваль искусств в Сочи, назвал его "нашим ответом Зальцбургу".

Гала-концерт открытия зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета прошел в Зимнем театре Сочи в субботу.

"Постепенно фестиваль становится тем, что изначально Башмет и придумал, — нашим ответом Зальцбургу, большим, комплексным мероприятием. И мне хочется пожелать, чтобы этими же темпами фестиваль развивался, чтобы он растягивался по времени и как можно больше гостей сюда приезжали", — сказал Мединский на гала-концерте.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов поздравил Юрия Башмета с 65-летием и наградил его знаком почета "Признание и почет сочинцев".

"Вручаю от имени всех сочинцев. Видите, как они любят, когда мы вас награждаем. Доплаты к пенсии будете получать у нас, вы знаете об этом", — сказал Пахомов, вручая знак Башмету.

XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 25 февраля.

Зальцбургский фестиваль – ежегодный летний музыкальный фестиваль, один из самых известных в мире. В его программу, как правило, входят концерты академической музыки и музыкально-театральные постановки.