Паттинсон считает, что движение против сексуального насилия многое изменит

БЕРЛИН, 16 фев — РИА Новости. Актриса Миа Васиковска и актер Роберт Паттинсон считают, что движение против сексуального насилия может привести к большим переменам, как в искусстве, так и в обычной жизни.

Паттинсон и Васиковска приехали на Берлинале, чтобы представить картину "Девица", которая участвует в основном конкурсе. Вестерн Дэвида и Натана Зеллнеров рассказывает историю молодого человека Сэмьюэла (Паттинсон), который нанимает священника, чтобы тот обвенчал его с его любимой девушкой Пенелопой (Миа Васиковска), однако события идут совсем не так, как он планировал.

Васиковска рассказала, что большую часть времени в прошлом году была в Австралии и наблюдала за всеми событиями издалека. Но когда она приехала на фестиваль Санденс в США, она смогла почувствовать энергию перемен, которые начали происходить.

"Мне кажется, это принесет большие перемены… Я думаю, сейчас общество меняет постепенно концепцию того, как относиться к женщинам, как их видеть и как их изображать. Я думаю, чем больше будет появляться сильных женских характеров, они будут менять ожидания от женщин, которые глубоко засели в нашей культуре", — сказала журналистам Васиковска в пятницу.

В свою очередь Паттинсон отметил, что "хуже молчания не может быть ничего", и это прекрасно, что люди, которые подверглись насилию в своей жизни, теперь могут рассказать об этом и не бояться осуждения.

В последние месяцы прозвучали обвинения в домогательстве в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Также среди голливудских актеров стали популярны движения против сексуального насилия, такие как "Me too" и "Time's up".