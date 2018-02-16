Театр имени Моссовета покажет пьесу Кроммелинка "Великолепный рогоносец"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Известный режиссер Нина Чусова возвращает на московскую сцену знаменитую пьесу Фернана Кроммелинка "Великолепный рогоносец", принесшая своему создателю мировую славу.

Этот блистательный трагифарс о разрушительной силе ревности режиссер поставила на сцене Театра имени Моссовета. В главных ролях — Павел Деревянко и Юлия Хлынина. Премьера состоится на основной сцене Театра им. Моссовета 17 февраля. 16 февраля прошел генеральный прогон спектакля.

"Великолепный рогоносец" впервые в России поставил Всеволод Мейерхольд с Игорем Ильинским и Марией Бабановой в главных ролях. Петр Фоменко создал спектакль по этой пьесе в театре "Сатирикон" с Константином Райкиным и Натальей Вдовиной.

"Рвать душу и выворачивать себя наизнанку"

Нина Чусова, уже ставившая на сцене театра им. Моссовета гоголевского "Ревизора" и "Крошку Цахеса" по Гофману, на главные роли в "Великолепном рогоносце" пригласила Павла Деревянко и Юлию Хлынину.

"Мне нужны были такие артисты в этом достаточно заформализованном жанре, которые могли бы рвать душу и выворачивать себя наизнанку. Вот это сочетание обладания формой и психологических качеств актера были здесь очень важны. И мне кажется, что выбор оказался удачным. Эти артисты — Павел и Юлия — работают на одних вибрациях — их невозможно разъединить", — сказала после прогона Чусова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Павел Деревянко в роли Бруно и Юлия Хлынина в роли Стеллы в сцене из спектакля по пьесе Фернана Кроммелинка в постановке Нины Чусовой "Великолепный рогоносец" в Театре имени Моссовета © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Павел Деревянко в роли Бруно и Юлия Хлынина в роли Стеллы в сцене из спектакля по пьесе Фернана Кроммелинка в постановке Нины Чусовой "Великолепный рогоносец" в Театре имени Моссовета

Блистательный трагифарс

По словам режиссера, пьеса символиста Кроммелинка по жанру – довольно сложный материал, не столько прозаический, сколь поэтический, и здесь нужно было находить интересные неординарные ходы.

"Здесь все — цирк, комедия, драма. Мы начинаем с пасторали, а потом этот благостный мир начинает разрушаться и превращается в цирк, мюзикл, во что-то невероятное", — отметила Чусова.

По мнению режиссера, эта пьеса достаточно актуальна сегодня, потому что психический мир человека постепенно разрушается. И дурные мысли приводят к разрушению и самого человека, и близких ему людей, и всего вокруг.

История болезни

"Странно, что пьеса с таким неординарным сюжетом и прекрасными актерскими ролями так редко ставилась у нас. Я давно мечтал что-нибудь такое сделать для театра, где уже пять лет у меня ничего нового не было. Моя роль довольно сложная, эмоциональная. Сейчас пока только наметки, но я надеюсь, что в результате будет представлено много разных зон — драматических, комических, детективных", — сказал Деревянко.

По словам актера, его герой Бруно — несчастный человек, больной. И спектакль вначале хотели назвать "Великолепный рогоносец. История болезни".

"Это история про то, как дурная мысль, бацилла попадает в голову и как она, особенно если этот человек талантливый, начинает его менять. С ним происходит страшная трансформация, он сходит с ума, становится злым гением. Мы изучаем эту болезнь, препарируем ее", — отметил Деревянко.

Здесь все творцы

В спектакле много музыки, исполняемой небольшим оркестром, и визуальных эффектов.

Вместе с режиссером над постановкой работали лауреаты премии "Золотая Маска" сценограф Виктор Платонов и художник по костюмам Евгения Панфилова. Музыку к спектаклю написал актер Владислав Боковин. В спектакле звучат песни на стихи Фернана Кроммелинка и Юлии Хлыниной.

Как сказала Нина Чусова, "в этой работе — все творцы: актеры, художники, музыканты, техники…".