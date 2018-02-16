Путин назвал фестиваль искусств в Сочи ярким событием в жизни страны

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 11-го зимнего международного фестиваля искусств в Сочи и отметил, что этот форум утвердился как одно из наиболее ярких событий в культурной жизни страны.

"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю торжественного открытия XI зимнего международного фестиваля искусств, организованного по замыслу и при самом активном участии маэстро Юрия Башмета. За прошедшее время ваш форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких, заметных событий в календаре культурной жизни страны, снискал поистине мировую известность", — говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что фестиваль объединил на сценических площадках Сочи признанных звёзд и талантливых молодых исполнителей, представляющих разные жанры и направления творческой деятельности.

"Уверен, что и в нынешнем году фестиваль станет настоящим праздником для жителей и многочисленных гостей Сочи, внесёт вклад в популяризацию лучших образцов классической и современной музыки, театрального, хореографического искусства, послужит развитию традиций подвижничества, просветительства и поддержки юных дарований, которыми по праву славится Россия", — добавил президент.

Путин пожелал успехов участникам форума и незабываемых впечатлений его гостям.