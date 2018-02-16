Дженнифер Энистон решила развестись с мужем через два года после свадьбы

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон и режиссер и актер Джастин Теру объявили о разводе через два с половиной года после свадьбы, сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление пары.

По словам пары, они приняли решение о разводе взаимно и продолжат сохранять глубокое уважение и любовь к друг другу.

Свадьба Энистон и Теру состоялась в августе 2015 года, через четыре года после помолвки.

Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Самой успешной для нее стала роль в ленте "Брюс всемогущий" (2003). Актриса вышла замуж за актера Брэда Питта в 2000 году. Спустя пять лет они расстались, СМИ называли причинами развода роман Питта с актрисой Анджелиной Джоли.