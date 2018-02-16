Актер Тэмбор покинет сериал "Очевидное" из-за обвинений в домогательствах

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Актер Джеффри Тэмбор покинет сериал "Очевидное", где он играет главную роль, из-за обвинений в домогательствах, говорится в заявлении производителя сериала — интернет-компании Amazon.

"Мы предпринимаем четкие действия для того, чтобы обеспечить уважение к безопасности и достоинству всех на наших рабочих местах", — говорится в заявлении компании.

Тэмбор, которому 73 года, ранее получил две премии "Эмми" и "Золотой глобус" в сериале "Очевидное", где он играет трансгендерную женщину.

Партнер Тэмбора по сериалу трансгендерная актриса Трейс Лисетт обвинила Тэмбора в нежелательных прикосновениях и в приставаниях на словах. Аналогичные обвинения высказала экс-помощник актера Ван Барсс.

В США в последние месяцы прозвучали обвинения в домогательстве в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна.