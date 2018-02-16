"Лунтик" заговорит по-английски: как российские мультфильмы завоевывают мир

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Анна Михайлова. Сразу две крупные американские платформы — Amazon Prime и HappyKids — приобрели права на трансляцию российских мультипликационных сериалов "Лунтик и его друзья" и "Барбоскины" студии "Мельница". Ранее права на анимационные хиты этой же студии купили израильский канал "НOP!" и турецкий Planet Sony. РИА Новости разбирается, чем российская мультипликация привлекает зарубежного зрителя.

Истории про четырехухого пушистого инопланетянина, свалившегося на Землю с Луны, дебютировали в эфире в 2006 году и до сих пор входят в тройку самых популярных анимационных сериалов на российском телевидении. "Лунтик" рассчитан на младших дошкольников, но его смотрят и дети постарше.

Поскольку сиреневый зверь — пришелец, ему приходится познавать мир с нуля. Вместе с ним дети с раннего детства учатся вежливости, открытости, умению дружить, делиться игрушками и приходить друг другу на помощь. Эпизоды длятся чуть меньше пяти минут. У каждой серии — законченный сюжет и постоянный состав героев, поэтому их можно смотреть в любой последовательности.

"Барбоскины"

Мультипликационная история собачьей четы Барбоскиных и их детей — это жизнь типичной современной семьи с хорошо знакомыми зрителям проблемами. Родители много работают и не отрываются от компьютера, братья и сестры ссорятся, у них сложности в школе, они не хотят выполнять обязанности по дому. У каждого персонажа свой ярко выраженный характер.

Сериал ориентирован на детскую аудиторию от четырех до восьми лет. В его создании принимают участие профессиональные педагоги. На примере главных героев сериал помогает детям учиться взаимодействовать с окружающими, мирно разрешать конфликтные ситуации и отличать хорошее от плохого. В 2017 году "Барбоскины" получили премию "Главные герои" телеканала "Карусель" в номинации "Лучший российский анимационный сериал".

"Маша и Медведь"

© Анимационная студия «Анимаккорд» Кадр из мультфильма "Маша и Медведь" © Анимационная студия «Анимаккорд» Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"

Дорогу "Лунтику" и "Барбоскиным" на западный рынок проложил абсолютный хит отечественной анимации — сериал "Маша и Медведь". Сегодня он входит в пятерку самых узнаваемых в Европе. Особенно его любят в Италии — по данным Kidz Global, там мультфильм смотрят 88% детей. А в Индонезии — практически все: даже новорожденных девочек называют теперь Машами.

Непоседливую проказницу в платочке любят и в Китае, и в Америке. В прошлом году сериал установил рекорд на YouTube, которому позавидовали бы даже западные поп-звезды: серия "Маша и каша" собрала почти три миллиарда просмотров. В комментариях иностранные зрители отмечают, что в этой русской девочке удивительно точно переданы черты их собственных детей.

"Смешарики"

© Фото : Каропрокат Кадр из мультфильма "Смешарики" © Фото : Каропрокат Кадр из мультфильма "Смешарики"

Одними из первых среди отечественных анимационных проектов на мировом рынке успеха добились "Смешарики". В этом году им исполняется 15 лет. За приключениями шарообразных лесных зверят — Кроша, Ежика, Бараша, Лосяша, Нюши, Копатыча, Совуньи, Пина и Кар Карыча — следят дети во всем мире.

Сериал смотрят в 90 странах. В Америке "Смешариков" называют "Кикорики", а в Китае их знают как "Кай-Син-Чиу". В апреле в широкий прокат выйдет третий полнометражный фильм "Смешарики. Дежавю" — у него есть все шансы повторить мировой успех двух предыдущих частей.

"Чебурашка"

© Союзмультфильм (1972) Кадр из мультфильма "Чебурашка" © Союзмультфильм (1972) Кадр из мультфильма "Чебурашка"

Есть в мире преданные фанаты и у классики советской анимации — кукольных мультфильмов про Чебурашку. Коричневый ушастый зверек неизвестного происхождения, который вместе со своим лучшим другом крокодилом Геной противостоит козням старухи Шапокляк, — в Японии настоящая знаменитость. Там даже сняли ремейк — полуторачасовой мультик под названием "Тэбурасику". Японские аниматоры настолько уважительно отнеслись к оригиналу, что визуально их версию почти не отличить от первоисточника.