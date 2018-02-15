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Культура

Под бой барабанов и крики фанатов: Берлинале открылся в 68-й раз

22:3415.02.2018
(обновлено: 22:40 15.02.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБерлинский кинофестиваль. Архивное фотоБерлинский кинофестиваль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости, Тамара Ходова. Международный Берлинский фестиваль открылся в столице Германии анимационным фильмом Уэса Андерсона "Остров собак", звезды, не взирая на февральский холод, прошлись в вечерних платьях по красной дорожке под бой барабанов и иступленные крики фанатов.

Берлинале. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Билл Мюррей и Брайан Крэнстон рассказали на Берлинале про своих собак

Собаки преследуют медведей

Как шутят организаторы фестиваля, в этом году собаки преследуют медведей. Дело в том, что впервые за историю смотра его открывает не художественный, а анимационный фильм "Остров собак" американского режиссера Уэса Андерсона. А главным символ города и фестиваля — медведь, который смотрит за всеми участниками и зрителями смотра с гигантских плакатов.

По сюжету картины, 12-летний Атари Кобайаши служит охранником у продажного градоначальника и заядлого кошатника, который решает изгнать всех собак выдуманного японского города Мегасаки на свалку. Атари пускается на поиски своего друга и пса Спотса, ему в этом помогают собаки-изгнанники. Голоса героям фильма подарили Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йохансон и Тильда Суинтон.

Берлинский кинофестиваль. Архивное фото
© РИА Новости / Штеффен Шварц
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Толпы фанатов и охота на звезд: как Берлин готовится к фестивалю
Первые минуты красной дорожки сопровождались боем барабанов из саундтрека к фильму, который написал восьмикратный номинант и лауреат премии "Оскар" Александр Деспла. Награду киноакадемии он получил за предыдущий фильм Андерсона "Отель Гранд Будапешт", который взял Гран При Берлинале.

Звезды выбирают блестки

Февральские холода не помешали старлеткам прогуляться по красной дорожке в открытых платьях и на высоких каблуках. Немецкие актрисы предпочли платья с блестками, их поддержала британская актриса Хеллен Миррен в темно сером платье с глубоким декольте и американка Патриция Кларксон в пышной переливающейся юбке.

Молодая актриса Эль Фаннинг выбрала объемное контрастное платье из плотной тяжелой ткани с красным кейпом и небесно-голубым бантом. Также на открытие пришли немецкие актеры Мориц Бляйбтрой, Даниэль Брюль, Сандра Хюллер, а также немецкая топ-модель Тони Гарн.

Кадр из фильма Довлатов
© SAGA
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Также на церемонию приехало жюри основного конкурса во главе с немецким режиссером Томом Тыквером и съемочной группой фильма открытия. На дорожке появились Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, которая выбрала для красной дорожки строгий костюм, Грета Гэрвиг в золотом платье и Брайан Крэнстон, а также режиссер Уэс Андерсон. Все они щедро одаривали вниманием кричащих в исступлении фанатов. А Андерсон с Мюрреем даже устроили импровизированную джем сессию на барабанах вместе с музыкантами.

О фестивале

Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино.

В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.

Церемония открытия 65-го Берлинского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Берлинский международный кинофестиваль
Российское кино до 1975 года на Берлинском фестивале представлено не было. Первой картиной, показанной в Берлине, стал фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства".

В этом году Россию в основном конкурсе будет представлять Алексей Герман-младший с картиной "Довлатов", которая запечатлевает несколько дней из жизни русского писателя Сергея Довлатова в начале семидесятых. Главные роли в картине исполнили сербский актер Милан Марич, Данила Козловский, Светлана Ходченкова и Елена Лядова.

Во второй по значимости программе смотра "Панорама" представлен экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" про молодую британскую журналистку, которая решит расследовать процесс вербовки европейских женщин террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Картина сделана в формате screen life — все действие происходит на экране компьютера главной героини.

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