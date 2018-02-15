РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Выставка "Бороться, чтобы победить", посвященная 110-летию со дня рождения советского писателя Виталия Закруткина, открылась в Ростове-на-Дону в день 75-летия освобождения Дона от немецко-фашистских захватчиков, сообщает правительство региона.

Прижизненные издания Закруткина, документы из личного архива и фотографии представлены в музее русско-армянской дружбы. Выставка будет открыта до 10 апреля.

"В дни освобождения Дона от немецко-фашистских захватчиков особенно актуально обратиться к творчеству Виталия Закруткина", — сказал на открытии выставки министр культуры Ростовской области Владимир Бабин. Он отметил, что на жизнь и творчество военного корреспондента Закруткина пережитое на фронте и в тылу оказало колоссальное влияние.

Его произведения воспитывают патриотизм, показывают духовную красоту людей, мощь донской казачьей культуры, подчеркнул Бабин.

К 75-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в музее также пройдет ряд тематических лекций и бесед, например, о деятельности военно-полевой почты и медицинской подготовке в годы войны.

Виталий Закруткин родился 27 марта 1908 года. В 1932 году экстерном окончил Благовещенский педагогический институт имени М.И. Калинина, в 1936 — аспирантуру Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена. Участвовал в Великой отечественной войне. Автор более 20 произведений, в том числе "Матерь человеческая", "Плавучая станица", "Сотворение мира", "Мать сыра земля". Некоторые из них переведены на множество языков мира.

Другие новости региона читайте здесь>>