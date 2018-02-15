Большой театр представит новую версию оперы Чайковского "Пиковая дама"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Большой театр представляет третью в ХХI веке постановку оперы Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама": свою версию оперного шедевра создал известный драматический режиссер Римас Туминас.

Вместе с режиссером над спектаклем "Пиковая дама" работала группа авторов, создавших два года назад на сцене ГАБТа постановку оперы "Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича: сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова. Дирижер-постановщик — руководитель оперы и главный дирижер театра Туган Сохиев. Премьерные показы пройдут с 15 по 18 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

"Пиковая дама" — одна из тех великих опер, которая, наверно, в силу своей глубины, содержания имеет возможность на десятки, сотни интерпретаций", — считает генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.

Петербургская по духу



По словам Сохиева, в "Пиковой даме" многое неоднозначно, в ней "многое нужно искать, объяснять для себя, это настоящий русский психологический театр".

Туминас отметил, что либретто, написанное Модестом Чайковским по повести Александра Пушкина, очень близко к пьесе.

"В отличие от многих других оперных либретто, пригодных только для музыкального спектакля, это либретто можно ставить и в драматическом театре. Оно обладает собственной художественной выразительностью, в нем есть отголоски не только пушкинской "Пиковой дамы", но и "Медного всадника" и других сочинений", — сказал режиссер накануне премьеры.

По словам Туминаса, за музыку отвечает дирижер, а его задача — рассказать историю, которая "очень петербургская по духу, очень созвучна месту действия". "Вся повесть, а вслед за ней и опера, пронизана особенной, только этому городу свойственной таинственной и зыбкой атмосферой", — сказал Туминас.

Главный герой — Герман



Конфликт оперы построен на треугольнике Лиза — Графиня — Герман, но, по мнению Туминаса, "главный герой — Герман, он должен оказаться в фокусе зрительского внимания".

"Герман же несет на себе отпечаток еще и героев Гофмана, Вальтера Скотта, Бальзака. И даже отчасти Томаса Манна: его разрушает его собственное несчастье, как это случилось с героем рассказа "Дорога на кладбище". Несчастье приводит к тому, что он начинает ненавидеть себя, разъедать самого себя, идет по пути разрушений и смерти", — считает Туминас.

Исполнитель главной роли Юсиф Эйвазов сказал, что не считает своего героя параноиком, как любят его изображать. "Я абсолютно не считаю Германа сумасшедшим, — сказал артист накануне премьеры. — Он знает, чего хочет — он должен получить эти три карты, выиграть состояние, и тогда, в его представлении, наступит счастье. И осознание того, что этого не будет, что все пропало, приводит к гибели. Это происходит, прежде всего, от безысходности".

Эйвазов отметил, что ему интересно было работать с Сохиевым, которого он назвал прекрасным человеком и глубоким ищущим музыкантом, и с потрясающим режиссером Туминасом.

"Я с опаской отношусь к драматическим режиссерам, — признался артист. — Римас поразил меня своей гениальностью, своей подготовленностью, своей харизмой. Тем, что он исходит в своей работе от певца. Многие драматические режиссеры хотят создать драматическую картинку, и только. Но в опере есть музыка, голос. И Римас это понимает".

В главных партиях выступят: Юсиф Эйвазов и Олег Долгов (Герман), Анна Нечаева и Евгения Муравьева (Лиза), Лариса Дядькова (Графиня), Геворг Акопян (Томский), Игорь Головатенко и Василий Ладюк (Елецкий), Анна Бондаревская (Полина) и другие.