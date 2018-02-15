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Культура

Наши в Германии: российские фильмы, которые покажут на Берлинале-2018

08:0015.02.2018
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© SAGAКадр из фильма ДовлатовКадр из фильма Довлатов
© SAGA

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Анна Михайлова. В немецкой столице открывается 68-й Берлинский кинофестиваль. Россию представят картина Алексея Германа — младшего "Довлатов", вошедшая в конкурсную программу, и еще несколько лент. Параллельно с фестивалем в Берлине пройдут Дни киностудии "Ленфильм".

"Довлатов"

© SAGAКадр из фильма "Довлатов"
© SAGA
Кадр из фильма "Довлатов"

Фильм — участник основного конкурса рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в начале 1970-х годов. Действие картины режиссера Алексея Германа — младшего разворачивается в Ленинграде накануне эмиграции его друга — будущего Нобелевского лауреата по литературе поэта Иосифа Бродского.

Менее чем через год сам Довлатов будет вынужден уехать в Таллин. А пока его рассказы не публикуют ни в одном советском журнале, он отчаянно хочет купить дочери куклу, которую нигде невозможно достать, и коллекционирует парадоксальные и смешные ситуации из жизни культурной столицы.

Российский режиссер Алексей Герман-младший. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алексей Герман рассказал о фильме "Довлатов"

Семья писателя принимала активное участие в работе над картиной. Весь реквизит фильма — предметы быта и костюмы — аутентичные вещи 1970-х, так что зрители могут максимально приблизиться к атмосфере той эпохи.

Роль Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич, в фильме также снялись Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова и Антон Шагин. В российский прокат картина выйдет всего на один уик-энд — с 1 по 4 марта. Часть сборов пойдет в поддержку молодых авторов.

"Профиль"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПродюсер Тимур Бекмамбетов во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продюсер Тимур Бекмамбетов во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

Новый фильм Тимура Бекмамбетова, снятый в Великобритании и США, попал в программу "Панорама". Картина рассказывает об английской журналистке, которая расследует схемы вербовки и психологические приемы, используемые экстремистами в Сети.

Американская актриса Натали Портман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Помимо Бекмамбетова, выступившего в качестве продюсера, над "Профилем" работали российские сценаристы и монтажеры. Триллер снят в формате скрин-лайф: все действие разворачивается на экране компьютера главной героини. Стилистически фильм напоминает другой успешный проект Бекмамбетова — "Убрать из друзей", снятый в 2015 году. Та картина собрала в мировом прокате 68 миллионов долларов.

"Гофманиада"

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПерсонажи мультипликационного фильма "Гофманиада" на киностудии "Союзмультфильм"
© РИА Новости / Владимир Песня
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Персонажи мультипликационного фильма "Гофманиада" на киностудии "Союзмультфильм"

В Берлине состоится и самая долгожданная премьера российской анимации — кукольный мультфильм "Гофманиада". Этот масштабный "долгострой" снимали на "Союзмультфильме" с длительными перерывами почти 15 лет. В основе картины — сказки Э. Гофмана, куклы и декорации создал выдающийся художник и скульптор Михаил Шемякин.

Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Союзмультфильм" рассказал, когда "Гофманиада" выйдет в российский прокат

Кропотливая работа оказалась не напрасной — картиной уже заинтересовались иностранные дистрибьюторы. Из Берлина "Гофманиада" отправится на другие международные фестивали. В широкий прокат мультфильм выйдет только осенью 2018 года.

Помимо художественного кино и анимации, в Берлине представят картину российского документалиста Александра Абатурова "Сын". Ленту о буднях новобранцев российской армии, снятую в копродукции с Францией, покажут в секции Forum. А в программе Generation Kplus состоится премьера короткометражки для детей Марии Коневой "Вдоль и поперек". Те же, кто предпочитает проверенные временем кинохиты, в секции Berlinale Classic могут посмотреть культовый фильм режиссера Михаила Калатозова "Летят журавли", который получил "Золотой пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 1958 году.

© Киностудия "Мосфильм", 1957Кадр из фильма "Летят журавли"
© Киностудия "Мосфильм", 1957
Кадр из фильма "Летят журавли"

С 19 по 21 февраля в Российском доме науки и культуры в Берлине также пройдут дни "Ленфильма". Там покажут исторический детектив о Гражданской войне "Контрибуция", фильм о блокаде "Три дня до весны", музыкальную мелодраму "Птица", киноальманах "Петербург. Только по любви".

Берлинале проходит с 15 по 25 февраля 2018 года. Жюри основного конкурса возглавляет известный немецкий режиссер Том Тыквер.

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