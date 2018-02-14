Премьера спустя 100 лет: Грымов представит в Москве спектакль "Юлий Цезарь"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский театр "Модерн", который год назад возглавил известный режиссер Юрий Грымов, представляет в новом году спектакль "Юлий Цезарь" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, которая не ставилась в России более ста лет. Премьера состоится 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Спустя сто лет

Премьера "Юлия Цезарь" состоялась в театре "Глобус" в 1599 году. А в России она впервые увидела свет рампы в 1903 году на сцене Московского Художественного театра Станиславского и Немировича-Данченко. В главной роли выступил выдающийся актер Василий Качалов. Затем пьеса была запрещена и более не ставилась.

Спустя более 100 лет сценическую версию этой шекспировской пьесы представит московский театр "Модерн" в постановке художественного руководителя известного режиссера Юрия Грымова, который выступил в этой работе в нескольких ипостасях — режиссера, художника по свету, хореографа и автора подбора музыки.

Вместе с ним над постановкой работали: автор инсценировки Александр Шишов, художник по костюмам Ирэна Белоусова.

Главный герой — народ

"Я узнал о том, что пьеса "Юлий Цезарь" не ставилась 115 лет, совсем недавно, — сказал РИА Новости Грымов. — Так что взялся за ее постановку не из-за стремления удивить, сделать открытие, а просто потому, что пьеса очень актуальна. Конечно, ставить Шекспира — всегда непросто, но я никогда не боялся сложных проектов. Чем сложнее материал, тем больше усилий, сильнее стремление сделать постановку на самом высоком художественном уровне".

По словам режиссера, эта пьеса о страсти, о жажде власти, о человеческих пороках, которые со времен Шекспира не изменились.

"Главный герой моего спектакля — не Цезарь и не Брут, а народ, — подчеркнул Грымов. — Народ, который совершает ошибки, а потом за них расплачивается. И мой спектакль не о россиянах или англичанах, а вообще о людях, которым, когда бы и где бы они не жили, свойственны — и зависть, и корысть, и предательство, и жажда власти. Хочется, чтобы люди задумались о том, что происходит в мире, когда верх берут человеческие пороки".

Выполнено все на 100%

Премьера спектакля "Юлий Цезарь" состоится в канун годовщины работы Юрия Грымова на посту художественного руководителя театра "Модерн".

"Все, что я запланировал, выполнено на 100%, — заявил Грымов. — Выпущено шесть премьер за год, две из них для детей, создана детская студия. Также сделан косметический ремонт, обновлено звуковое и световое оборудование, скоро появится новый занавес. Повышены цены на билеты — теперь это от одной до пяти тысяч рублей. Но, конечно, на каждый спектакль 10 % билетов по низким ценам мы выделяем для социальных групп. И посещаемость мы увеличили в разы — сейчас она составляет более 90%".

Планы на будущее у художественного руководителя театра "Модерн" — грандиозные. Режиссер рассказал, что летом он приступит к созданию спектакля по роману-эпопее Льва Толстого "Война и мир".