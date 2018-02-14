РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Премьера спустя 100 лет: Грымов представит в Москве спектакль "Юлий Цезарь"

09:0514.02.2018
01701
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкХудожественный руководитель театра Модернъ, режиссёр Юрий Грымов на пионерских чтениях журнала Русский пионер в театре Модерн в Москве. Архивное фотоХудожественный руководитель театра Модернъ, режиссёр Юрий Грымов на пионерских чтениях журнала Русский пионер в театре Модерн в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский театр "Модерн", который год назад возглавил известный режиссер Юрий Грымов, представляет в новом году спектакль "Юлий Цезарь" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, которая не ставилась в России более ста лет. Премьера состоится 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Спустя сто лет

Режиссер Юрий Грымов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Грымов планирует снять фильм о всех женщинах Маяковского
Премьера "Юлия Цезарь" состоялась в театре "Глобус" в 1599 году. А в России она впервые увидела свет рампы в 1903 году на сцене Московского Художественного театра Станиславского и Немировича-Данченко. В главной роли выступил выдающийся актер Василий Качалов. Затем пьеса была запрещена и более не ставилась.

Спустя более 100 лет сценическую версию этой шекспировской пьесы представит московский театр "Модерн" в постановке художественного руководителя известного режиссера Юрия Грымова, который выступил в этой работе в нескольких ипостасях — режиссера, художника по свету, хореографа и автора подбора музыки.

Вместе с ним над постановкой работали: автор инсценировки Александр Шишов, художник по костюмам Ирэна Белоусова.

Главный герой — народ

Режиссер Юрий Грымов на пресс-конференции фильма Три сестры на 28-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Юрий Грымов: нельзя жить без любви
"Я узнал о том, что пьеса "Юлий Цезарь" не ставилась 115 лет, совсем недавно, — сказал РИА Новости Грымов. — Так что взялся за ее постановку не из-за стремления удивить, сделать открытие, а просто потому, что пьеса очень актуальна. Конечно, ставить Шекспира — всегда непросто, но я никогда не боялся сложных проектов. Чем сложнее материал, тем больше усилий, сильнее стремление сделать постановку на самом высоком художественном уровне".

По словам режиссера, эта пьеса о страсти, о жажде власти, о человеческих пороках, которые со времен Шекспира не изменились.

"Главный герой моего спектакля — не Цезарь и не Брут, а народ, — подчеркнул Грымов. — Народ, который совершает ошибки, а потом за них расплачивается. И мой спектакль не о россиянах или англичанах, а вообще о людях, которым, когда бы и где бы они не жили, свойственны — и зависть, и корысть, и предательство, и жажда власти. Хочется, чтобы люди задумались о том, что происходит в мире, когда верх берут человеческие пороки".

Выполнено все на 100%

Сцена из спектакля Любовь в двух действиях в театре Модернъ в постановке телеведущего Андрея Максимова. Архивное фото
© Фото : предоставлено театром "Модернъ"
В театре "Модернъ" поделились планами на новый сезон
Премьера спектакля "Юлий Цезарь" состоится в канун годовщины работы Юрия Грымова на посту художественного руководителя театра "Модерн".

"Все, что я запланировал, выполнено на 100%, — заявил Грымов. — Выпущено шесть премьер за год, две из них для детей, создана детская студия. Также сделан косметический ремонт, обновлено звуковое и световое оборудование, скоро появится новый занавес. Повышены цены на билеты — теперь это от одной до пяти тысяч рублей. Но, конечно, на каждый спектакль 10 % билетов по низким ценам мы выделяем для социальных групп. И посещаемость мы увеличили в разы — сейчас она составляет более 90%".

Планы на будущее у художественного руководителя театра "Модерн" — грандиозные. Режиссер рассказал, что летом он приступит к созданию спектакля по роману-эпопее Льва Толстого "Война и мир".

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена