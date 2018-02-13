Российский режиссер и израильские актеры пересказали "Макбета" без слов

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев — РИА Новости. Российский режиссер Сергей Землянский с помощью израильских актеров без слов рассказал шекспировского "Макбета" в переполненном тель-авивском театре "Гешер", где аудитория рукоплескала мировой премьере.

Перипетии "игры престолов" в средневековой Шотландии с их страстями и интригами, поединками, агонией смерти и болью потерь передаются музыкой и танцем, светом и тенями, переплетением лент, изображающих то пуповину, то удавку, то последние всплески кардиограммы, то нить судьбы, которую прядет и обрывает бесстрастная мойра.

© Фото : пресс-службой театра "Гешер"/Александр Ханин Премьера спектакля "Макбет". 13 февраля 2018 © Фото : пресс-службой театра "Гешер"/Александр Ханин Премьера спектакля "Макбет". 13 февраля 2018

Авторы называют свой жанр "пластической драмой", не вписывающейся в привычные рамки балета или пантомимы.

"Сам я обычно называю свои спектакли "версия без слов". Для меня все начинается с того, что я выбираю произведение из мировой литературы и создаю авторскую версию, где, в принципе, все события сохранены, выявлены сюжетные линии и основная идея, но сама история рассказывается драматическими артистами путем невербального театра", — говорит Землянский.

© Фото : пресс-службой театра "Гешер"/Сергей Демьянчук Премьера спектакля "Макбет". 13 февраля 2018 © Фото : пресс-службой театра "Гешер"/Сергей Демьянчук Премьера спектакля "Макбет". 13 февраля 2018

"Замахнуться на Шекспира" он решил вместе с русско-ивритским театром "Гешер", и здесь же, в колоритном тель-авивском предместье Яффе, состоялась мировая премьера постановки — с аншлагом и теплыми отзывами публики.

"Дефицита шекспировских монологов я не ощутила. Текст первоисточника вполне удалось трансформировать в движение и иные выразительные средства, а эксперименты с форматом еще и создали у меня ощущение не "предания старины", а актуальной, вневременной истории", — говорит жительница Тель-Авива Барбара, одной из первых посмотревшая спектакль.