Комарова: тема любви станет главной на XVI кинофестивале "Дух огня" в Югре

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Тема "Про любовь" станет главной на XVI Международном кинофестивале дебютных фильмов "Дух огня", который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 7 февраля, сообщила журналистам во вторник губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

В конкурсе российских дебютов участвуют 8 картин. В международном конкурсе также будет представлено восемь картин из Италии, Франции, Португалии, Бразилии, Кореи, Германии и Польши. Всего в Югру приедут молодые кинематографисты из 15 стран мира. Президент фестиваля "Дух огня" — режиссер Сергей Соловьев.

"Чем этот фестиваль отличается от предыдущих — мощной темой "Про любовь". Это главная тема кинофестиваля, и на ней настоял Сергей Александрович Соловьев", — сказала Комарова.

По ее словам, найдет отражение в программе кинофестиваля и тема коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси. "В 2018 году исполняется 900 лет с момента первого упоминания нашего региона в летописях, и с того момента Югра как территория не сходила со страниц истории России. Неслучайно, в составе программы кинофестиваля появились два конкурса, которые, на наш взгляд, связаны с нашим проектом "Многовековая Югра" — конкурс микрофильмов и фотоконкурс", — отметила Комарова.

Губернатор добавила, что третий год подряд "Дух огня" также станет площадкой для кинематографистов из государств БРИКС.

Председатель отборочной комиссии кинофестиваля Борис Нелепо отметил, что в этом году в конкурс вошла бразильская научно-фантастическая картина "Когда-то здесь была Бразилия" Адирлея Кейроса, признанная одной из лучших авторских работ 2017 года.

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