Гармаш и Тодоровский возглавят российское жюри "Духа огня" в Югре

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Известный российский актер Сергей Гармаш возглавит жюри российского конкурса XVI Международного кинофестиваля дебютных фильмов "Дух огня", а режиссерскую работу российских конкурсантов будет оценивать "режиссерский триумвират" во главе с Валерием Тодоровским, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник вице-президент кинофестиваля Мария Зверева.

Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта в столице Югре — Ханты-Мансийске. В конкурсе российских дебютов участвуют 8 картин. В международном конкурсе также будет представлено восемь картин из Италии, Франции, Португалии, Бразилии, Кореи, Германии и Польши. Всего в Югру приедут молодые кинематографисты из 15 стран.

Международное жюри "Духа огня", как сообщил председатель отборочной комиссии кинофестиваля Борис Нелепо, возглавит португальский продюсер Паулу Бранку. Вместе с Бранку в жюри вошел французский режиссер, актер и сценарист Пьер Леон, а также режиссер из Германии Валеска Гризебах.

"Фильмы будут разные и гости будут прекрасные. Жюри российского конкурса возглавит Гармаш, Тодоровский возглавит режиссерское жюри российского конкурса, куда также войдут Петр Буслов и Андрей Сильвестров. И мы благодарны, что они приедут. Сергей Гармаш также готов давать на фестивале мастер-классы", — сказала Зверева.

Она добавила, что в этом году будет продолжена программа участия в фестивале фильмов из стран БРИКС, на этот раз акцент будет сделан на картины из Индии.

"Наша главная задача — активно следить за живой жизнью мирового кинематографа и не играться новшествами на фестивале. Мы хотели бы сохранить дух кинофестиваля, его гуманистическую ценность и направленность. И, в то же время, не становится ретро-фестивалем", — отметил президент XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Сергей Соловьев.

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула на пресс-конференции, что "Дух огня" стал одним из наиболее узнаваемых и любимых брендов региона. По ее словам, в следующем кинофестивале могут быть также задействованы площадки "Русских домов" в зарубежных странах. "Таким образом произойдет вовлечение людей из других стран в наш кинофестиваль. Нам важно, чтобы это был и в мире узнаваемый бренд", — сказала Комарова.

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