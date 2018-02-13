Для экспорта российской культуры нужен отдельный бюджет, заявила Голодец

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Для организации гастролей российских коллективов, а также проката кино и анимации необходим отдельный бюджет, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Давайте просто поручение напишем: это должно касаться анимации, кино, и я считаю, должно касаться всех театров. Почему культура вдруг перестала быть экспортным товаром? Она вообще должна быть на первом месте, впереди всех программ", — сказала Голодец на заседании рабочей группы по вопросам воспитания детей средствами кино и анимации.

Голодец привела в пример российского пианиста Дениса Мацуева, который не получает достаточного финансирования гастрольной деятельности.

"Все стоят с протянутой рукой. Это, коллеги, поручение жесткое. Это будет отдельный бюджет, который будет особым образом защищен", — сказала вице-премьер.