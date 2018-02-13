"Союзмультфильм" рассказал, когда "Гофманиада" выйдет в российский прокат

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кукольный мультфильм "Гофманиада", премьера которого состоится на Берлинском кинофестивале, выйдет в широкий российский прокат осенью 2018 года, сообщила журналистам во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Фильм "Гофманиада" делался на студии почти 15 лет с перерывами на два-три года. В пошлом году с приходом новой команды мы бросили все силы на то, чтобы закончить этот фильм. Уже завтра мы везем его в Берлин, он будет показан в рамках Берлинского кинофестиваля, после этого мы повезем на другие международные кинофестивали. После того, как пройдет эта фестивальная пора, мы сможем выпустить его в прокат. Скорее всего, это будет осень", — сказала Слащева.

Она отметила, что после премьеры в Берлине запланирована встреча в рамках кинорынка с теми компаниями, которые уже выразили заинтересованность в приобретении мультфильма. По словам Слащевой, картина является уникальным образцом кукольной анимации, который войдет в историю кино. Куклы и декорации для "Гофманиады" создал Михаил Шемякин.

Кроме того, в 2019 году студия "Союзмультфильм" планирует выпустить фильм "Суворов", который создается совместно с киностудией Горького.

"Он уже в достаточно хорошем состоянии, согласован сценарий, по которому идут анимационные съемки. Мы должны закончить фильм к концу года… у нас есть дата, на которую мы рассчитываем — это 23 февраля", — заключила она.