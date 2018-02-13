Мединский попросил Голодец поддержать проект о регулировании киносеансов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании по развитию отечественной анимации попросил вице-премьера правительства Ольгу Голодец поддержать законопроект, ограничивающий количество сеансов одной картины в кинотеатрах.

На заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в конце прошлого года Мединский попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать несколько инициатив, в частности, по ограничению количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35% и по отчислению 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.

Во вторник на совещании по развитию отечественной анимации министр также обратился с просьбой к вице-премьеру Ольге Голодец, обратив внимание на то, что "Союзмультфильм" готовит две большие премьеры — мультфильмы "Суворов" и "Гофманиада", — которым нужна будет поддержка в прокате.

"Не могу не поднять вопрос о необходимости поддержки законопроекта, который бы ограничил в процентном отношении число сеансов, выделяемых на один фильм. Иначе просто места для наших релизов не будет… Подобные антимонопольные меры приняты во многих странах мира и поддерживаются законодательством. Ольга Юрьевна, я бы просил рассмотреть и поддержать этот вопрос", — сказал Мединский.

Он отметил, что картина "50 оттенков свободы", премьера которой состоялась на прошлой неделе, занимала 70% сеансов в расписании киносетей.

"Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов ему отдавали наши киносети, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате", — пояснил министр.

Он уточнил, что подобная ситуация наблюдалась в отдельные моменты проката. "Например, полдня было 70%, потом снижалось", — добавил министр.