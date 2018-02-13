Худрук РАМТа высоко оценил присуждение Калягиным премии Апфельбаум

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Художественный руководитель Российского Молодежного театра (РАМТ) народный артист России Алексей Бородин назвал присуждение Александром Калягиным своей личной премии директору РАМТа Софье Апфельбаум прекрасным поступком.

Как сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) РФ, в понедельник на ежегодном приеме председателя СТД Александр Калягин объявил, что присуждает личную премию директору РАМТа Софье Апфельбаум, которая находится сейчас под домашним арестом по делу "Седьмой студии".

"Я думаю, что это прекрасный поступок со стороны Александра Калягина как председателя нашего Союза театральных деятелей. Очень важно, (что) Союз так дружно встал на защиту абсолютно невиновного человека и театра, где она занимает пост директора. Мы поднимаем наше достоинство против несправедливости и формализма", — сказал РИА Новости Бородин.

В январе Мосгорсуд признал законным продление до середины апреля срока домашнего ареста Софье Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении денег при реализации проекта "Платформа". По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Известному режиссеру вменяется организация хищения 133 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным".