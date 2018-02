Умер американский певец Вик Дамоне

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский певец Вито Фаринола, известный под псевдонимом Вик Дамоне, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на семью артиста.

Музыкант скончался в медицинском центре в Майами-Бич в окружении близких родственников. Точная причина смерти не сообщается.

© AP Photo / Ed Bailey Певец Вик Дамоне © AP Photo / Ed Bailey Певец Вик Дамоне

Отмечается, что Дамоне стал частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, прославившихся после Второй мировой войны, в число которых входят Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Дин Мартин и Перри Комо.

Среди самых известных хитов певца — You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live. Последний альбом артиста был выпущен в 1997 году.