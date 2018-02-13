МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 500 музыкантов подали заявки на участие в московском проекте "Музыка в метро", сбор заявок начался 29 января и продолжится до 25 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщил порталу первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, это уже третий сезон "Музыки в метро", проект набирает все большую популярность, количество участников растет.
"Среди тех, кто захотел присоединиться к проекту, появились даже известные актеры. Если они пройдут отборочные испытания, пассажиры подземки в скором времени смогут встретить их на наших музыкальных площадках. Кроме того, за место в проекте поборются полюбившиеся москвичам команды — Brevis Brass Band, Владимир Семибратов и Mulerman Band, которые уже стали постоянными исполнителями на станциях метро", — отметил Латыпов.
Проект "Музыка в метро" запущен весной 2016 года. Первые площадки были оборудованы на станциях "Выставочная", "Маяковская" и "Курская". Тогда жюри выбрало 30 музыкантов и коллективов. В 2017 году количество площадок было увеличено до 14, во втором сезоне проекта отборочные испытания прошли 200 команд. Сейчас площадок насчитывается 18, четыре из них расположены на МЦК. Планируется, что в этом году количество мест увеличится до 32.