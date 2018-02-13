МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 500 музыкантов подали заявки на участие в московском проекте "Музыка в метро", сбор заявок начался 29 января и продолжится до 25 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"За первые 10 дней приема заявок на участие в новом сезоне проекта "Музыка в метро" более 500 артистов и музыкантов захотели присоединиться к нему. Принимать заявки начали 29 января, а завершат 25 февраля. Затем исполнителям предстоит пройти отборочные испытания. В прошлом году за месяц кастинга было подано около одной тысячи заявок", — говорится в сообщении.

Как сообщил порталу первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, это уже третий сезон "Музыки в метро", проект набирает все большую популярность, количество участников растет.

"Среди тех, кто захотел присоединиться к проекту, появились даже известные актеры. Если они пройдут отборочные испытания, пассажиры подземки в скором времени смогут встретить их на наших музыкальных площадках. Кроме того, за место в проекте поборются полюбившиеся москвичам команды — Brevis Brass Band, Владимир Семибратов и Mulerman Band, которые уже стали постоянными исполнителями на станциях метро", — отметил Латыпов.

Согласно сообщению, отбор артистов в несколько этапов проводит Московский продюсерский центр. Для участия нужно подать заявку на сайте проекта и отправить видео со своим выступлением. Эксперты оценят его и примут решение об участии музыкантов в проекте. Финальный этап включает живое выступление исполнителей перед членами жюри: звездами шоу-бизнеса, продюсерами, известными музыкальными деятелями и экспертами в сфере культуры и развлечений, уточняется в сообщении. Победители получат аккредитацию на один год и смогут самостоятельно выбирать удобное время и площадку для выступлений.

Проект "Музыка в метро" запущен весной 2016 года. Первые площадки были оборудованы на станциях "Выставочная", "Маяковская" и "Курская". Тогда жюри выбрало 30 музыкантов и коллективов. В 2017 году количество площадок было увеличено до 14, во втором сезоне проекта отборочные испытания прошли 200 команд. Сейчас площадок насчитывается 18, четыре из них расположены на МЦК. Планируется, что в этом году количество мест увеличится до 32.