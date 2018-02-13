"У меня есть своя баба русса": итальянцы знакомятся с Россией

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости, Анна Михайлова. "Kuzno" — лучшая похвала русским блюдам от героев роликов, которые собирают миллионы просмотров на одноименном YouTube-канале. Именно так эмоциональные итальянцы произносят слово "вкусно". Создатели канала рассказали РИА Новости, как прививают итальянцам любовь к русской культуре и учат русскоязычную аудиторию по-новому смотреть на привычные атрибуты жизни.

Проект русских выпускниц Миланского университета Дарьи Переверзевой и Ларисы Степанцовой начался с канала "Эмоциональные итальянцы", созданного в 2016 году на базе компании, где тогда работали подруги. Видео, на котором их коллеги пробуют традиционные блюда новогоднего стола россиян, стало вирусным, а его харизматичные герои быстро обзавелись преданной аудиторией.

Сам по себе формат для YouTube не новый — в Сети есть несколько каналов, где иностранцы, чаще всего американцы, пробуют блюда кухни других стран. Однако эмоциональность и искренность итальянцев оказались особенно притягательны для русскоязычной аудитории канала, говорит Дарья Переверзева.

"Наше отличие в том, что мы стараемся поймать искренние эмоции. Герои всегда закрывают глаза, не знают, что будут пробовать, мы объясняем уже по ходу съемки", — объясняет Дарья.

"Чаще всего подобные ролики либо постановочные, либо с участием актеров. Мы взяли обычных ребят, не подготавливали, ничего не рассказывали заранее. Они все видят только, когда садятся за стол, поэтому мы получаем максимально честную реакцию", — добавляет Лариса Степанцова.

Сами девушки живут в Италии с 2011 года. Хорошо знают итальянскую культуру, но не стали делать очередной влог про русскоязычных эмигрантов в Европе. Гораздо интереснее помочь соотечественникам увидеть свою культуру глазами другого народа, считает Дарья Переверзева.

"Мы знакомим не только итальянцев с нашей культурой, но и россиян с русской культурой глазами других, то есть это взгляд со стороны. Многие подписчики канала даже начинают слушать музыку и смотреть фильмы, которые мы итальянцам показываем. Для нас может быть банально и неинтересно, а для итальянцев это действительно "Kuzno", они от души это ценят", — считает она.

Со временем девушки ушли из компании и решили создать собственное детище, которое назвали "Kuzno". Часть уже знакомых исполнителей перешла с ними на новый канал, запущенный в июле 2017 года. Однако костяк нынешней команды сложился из друзей Дарьи и Ларисы, которые раньше не занимались видеопроизводством профессионально. Впрочем, разносторонний опыт героев только на пользу атмосфере в кадре, считает Лариса Степанцова.

"Алессандра и Андреа учились на актеров, но мы их брали как друзей, потому что они приходят и веселятся, а не играют роли. Андреа еще пишет сценарии, книги, рисует. Фабио — разработчик программного обеспечения, Мауро — программист, Стефано вообще инженер-химик в нефтяной сфере, Роберто — электрик, Дарио — фотограф, Элизабета работает в рекламном агентстве. В жизни они еще веселее, они у нас расслабляются", — говорит Лариса.

Помимо искреннего веселья, создание контента — это еще и тяжелый труд. Девушки и другой энтузиаст проекта, оператор Виталий Казанин работают без выходных — придумывают идеи для новых роликов, сами готовят, снимают и монтируют. Наиболее трудоемкими оказываются самые популярные видео — о еде и напитках, признается Дарья Переверзева.

"Там несколько пар, которые пробуют по очереди блюда. Итальянцы — народ эмоциональный, их не остановить, поэтому исходный материал получается очень длинный. Иногда 5-5,5 часов только проб еды. Конечно, мы стараемся это все укладывать хотя бы в 2-2,5 часа, но это уже зависит от эмоциональности героев".

Секрет успеха видео о еде, набирающих миллионы просмотров и сотни восторженных комментариев, заключается в том, что эти блюда с детства знакомы каждому русскоязычному зрителю, считают создательницы канала.

"Люди себя в этом находят, интереснее смотреть на то, что сам пробовал, потому что музыка — это уже вопрос вкуса, кто-то слушает, кто-то — нет, а еда — наша классика. Мы готовим все сами. Иногда бывают очень курьезные ситуации. Например, однажды мы везли четыре кастрюли с супами в метро через весь Милан", — рассказывает Дарья Переверзева.

Основная аудитория канала — россияне и граждане стран СНГ. На YouTube-канал подписано больше представителей сильного пола, а в инстаграме за веселыми итальянцами чаще следят женщины. Через общение в Сети ломается немало стереотипов, — рассказывает Лариса Степанцова.

"В основном все наши герои стараются общаться с подписчиками, но в целом ребята совершенно не "зазвездились", хотя людей прибывает все больше. Они стараются всем отвечать, уделять внимание, благодарят всех за посылки и подарки, искренне радуются любой открытке. В этом смысле мы тоже разбиваем стереотипы, ведь принято считать, что мы — достаточно сдержанный народ, даже прохладный. А тут все пишут, все очень добрые и дружелюбные. Для ребят это было большое открытие и вызвало восторг", — говорит она.

Несмотря на то, что у некоторых участников есть косвенные связи с Россией, для большинства из них русская культура остается загадкой, которую хочется разгадать, — считает Дарья Переверзева.

"У Элли русская мачеха, но она больше говорит не про нее, а про бабушку: "У меня есть своя баба русса, которая готовит мне шубу и пельмени". Стефано был в России, потому что у него русская жена, однако она никогда не готовит дома. У Мауро есть несколько русских друзей, и он подучил с ними язык, знает несколько русских слов. Но больше половины ребят никак не были связаны с Россией. Допустим, Беатриче очень любит наш проект и говорит: "Девочки, мне стыдно, что я совершенно ничего не знала о России, прямо ноль". И она начала читать книжки по истории, вникать: "Я открыла новый мир с вами, это невероятно!" Им всем очень хочется поехать в Россию и увидеть все своими глазами. Мы их заразили нашей культурой", — подытоживает Дарья Переверзева.